Lkw rammt Brücke: Unfallchaos an Hildesheimer Straße

Der Unfall geschah gegen 2.45 an der Hildesheimer Straße in Höhe Südschnellweg. Dort wollte ein Lastzug die Brücke in Richtung Laatzen unterqueren. Doch der Spezialtransport war offenbar zu hoch – der Lastzug rammte in Höhe von McDonalds die Südschnellwegbrücke, die über die Hildesheimer Straße führt.

Da die Brücke ohnehin schwer marode ist (deshalb nur einspurig befahrbar), wurde sofort ein Statiker alarmiert, die zunächst die Schäden am Bauwerk überprüfen muss. So lange bleibt die Brücke gesperrt.

Die Internetseite der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) zeigt es: Auf dem Südschnellweg geht nicht mehr viel. Quelle: VMZ/Internet

Es kommt derzeit zu langen Staus.

