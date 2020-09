Lehrte/Hannover

Auf der A2 bei Lehrte sind am Donnerstagnachmittag drei Lkw in einen Unfall verwickelt worden: Nach Angaben der Polizei in Hannover ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr, etwas später war dann der rechte Fahrspur Richtung Berlin gesperrt, gegen 16 Uhr wurde Vollsperrung angeordnet: Es war unklar, ob sich Gefahrgut auf einem der Lastwagen befand - der hatte 80 Fässer geladen, die womöglich schwach radioaktiven Abfall enthalten könnten.

Die Feuerwehr Lehrte forderte darum von ihren Kollegen der Berufsfeuerwehr Hannover Unterstützung an – die schickte ihre ABC-Gefahrenabwehr-Experten an den Unfallort zwischen die Anschlussstellen Lehrte und Lehrte-Ost.

Durch den Unfall sind vermutlich zwei Personen leicht verletzt worden.

