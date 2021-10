Lkw-Brand auf der A7 bei Hannover: Gefahrgut an Bord?

Hannover

Lkw-Brand auf der A7 bei Hannover: Am Mittwochnachmittag ist zwischen den Autobahnkreuzen Ost und Kirchhorst ein Lastwagen in Flammen aufgegangen. Zurzeit laufen die Löscharbeiten. Aktuell ist die Autobahn voll gesperrt. Der Lkw hatte offenbar Gefahrgut geladen.

Der Alarm in der Regionsleitstelle ging gegen 13.20 Uhr ein. Der Fahrer des Lkw war in Richtung Hamburg unterwegs, als der Lastwagen in Brand geriet. Die Ursache ist noch unklar. Sicher scheint aber, dass dem Feuer kein Unfall vorausgegangen war.

Löschzug aus Hannover zur Verstärkung

Der Lkw brennt zurzeit in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr Lehrte ist vor Ort. Weil es Probleme mit der Wasserversorgung gibt, wurde ein Löschzug der Feuerwehr Hannover zur Unterstützung an die Einsatzstelle geschickt. Zunächst wurde mit Wasser gelöscht, inzwischen mit Schaum und Pulver.

Offenbar hatte der Lastwagen Gefahrgut geladen – es soll sich nach ersten Erkenntnissen um Kaliumhydroxid handeln. Über Verletzte und Schäden ist bislang nichts bekannt.

Von Britta Mahrholz und Christian Elsner