Lkw-Anhänger brennt lichterloh: Polizei geht von Brandstiftung aus

Hannover

Der Fahrer hatte den Sattelzug in der Nacht zu Samstag in einem Gewerbegebiet an der Straße Zöllners Garten geparkt, um dort zu übernachten. Gegen 1 Uhr riss ihn Brandgeruch aus dem Schlaf, sofort flüchtete er aus dem Fahrzeug und brachte sich unverletzt in Sicherheit.

„Als die alarmierten Polizei- und Feuerwehrkräfte vor Ort ankamen, stand der Anhänger bereits in Vollbrand“, so Polizeisprecher Martin Richter. Auch die Zugmaschine sowie ein daneben geparkter Fahrzeugtransporter wurden durch die Flammen beschädigt.

Verdächtiger Mann am Tatort beobachtet

Offenbar wurde das Feuer vorsätzlich gelegt. Ein Zeuge meldete sich jedenfalls kurze Zeit später bei der Polizei und erklärte, er habe zum geschätzten Tatzeitpunkt einen Mann am Brandort gesehen. Er sei dunkel gekleideten gewesen und etwa 25 Jahre alt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur verdächtigen Person geben können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0511/1095555 beim Kriminaldauerdienst zu melden. Die Schadenssumme steht noch nicht fest.

Von André Pichiri