Liveticker zur Bombenräumung in Misburg: Um 16 Uhr beginnt die Evakuierung

Hannover

Nach dem Fund eines möglichen Bombenblindgängers auf einem Baugrundstück des Unternehmens Hagedorn an der Kreisstraße in Hannover müssen rund 6000 Menschen am Montag ihre Wohnungen verlassen. Technische Sondierungen im Stadtteil Misburg-Süd – zwischen Mittelland- und Stichkanal – hätten gezeigt, dass es sich um eine Fliegerbombe handeln könnte, teilte die Feuerwehr mit. Auf dem Gründstück soll ein Wertstoffzentrum entstehen.

Diese Straßen sind von der Evakuierung betroffen.

Die Stelle müsse weiter erkundet und dazu auch freigelegt werden. Dazu sei am Montagnachmittag ab 16.00 Uhr eine Evakuierung im Umkreis von 1000 Metern um den Fundort notwendig. Momentan gehe von der möglichen Fliegerbombe keine Gefahr für die Anwohner aus. Laut Feuerwehr handelt es sich dabei um das Areal, dass bereits im Juli von einer Kampfmittelbeseitigungsmaßnahme betroffen war.

Verfolgen Sie die Ereignisse hier im Liveticker:

Kostenlose Busfahrten, Transporte müssen angemeldet werden

Für Menschen, die nicht wissen, wo sie hingehen sollen, stellt die Stadt Hannover die Sporthalle des Schulzentrums Misburg als Aufenthaltsraum zur Verfügung. Busse bringen die Betroffenen kostenlos zu den Betreuungsstellen. Diese fahren den betroffenen Bereich Anderter Straße auf der Route der Üstra-Buslinie 125 regelmäßig ab. Haltepunkte sind: Max-Kuhlemann-Straße (St. Johanniskirche), Hartmannstraße (St.-Anna-Kirche), Kreisstraße (Meyers Garten), Am Hafen (Sporthalle-Ludwig-Jahn-Straße).

Krankentransport für gehbehinderte Personen Gehbehinderte Personen können unter der Rufnummer 0511/19222 einen Krankentransport anfordern. Notwendige Transporte sollen möglichst frühzeitig angemeldet werden, damit die Feuerwehr die erforderliche Anzahl von Transportfahrzeugen bereitstellen kann.

Von NP-Redaktion