Auf dem Gelände der Außenstelle Sophienschule an der Lüerstraße im Stadtteil Zoo ist bei Bauarbeiten am Montag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Fünf-Zentner-Bombe wird nach Mitteilungen der Feuerwehr Hannover noch am Abend entschärft. Der Evakuierungsradius beträgt 1000 Meter. Die Bewohner im Zooviertel und in Teilen der Oststadt und Südstadt werden gebeten um 19 Uhr ihre Häuser zu verlassen. Betroffen sind 15.200 Menschen.

Das sind die betroffenen Straßen

Die Betreuungsstelle wird in der Sporthalle Leibnizschule in der Röntgenstraße eingerichtet. Der Zugang befindet sich auf dem Lister Kirchweg. Die Halle ist ebenfalls ab 19 Uhr geöffnet. Für Fragen hat die Feuerwehr ein Bürgertelefon eingerichtet. Die Nummer lautet (0800) 7 31 31 31. Die betroffenen Bewohner werden laut Feuerwehr „voraussichtlich erst in den Nachtstunden“ in ihre Wohnungen zurückkehren können.

Die Bahnstrecke ist ebenfalls betroffen. Sie wird kurz der Entschärfung komplett gesperrt. Welche Zugverbindungen betroffen sind, ist noch unklar.

Bilder vom Fundort der Bombe

Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Sondierungsmaßnahmen gefunden, an der Außenstelle der Sophienschule finden umfangreiche Baumaßnahmen statt. Die Schule wurde nach Bestätigung des Bombenfundes umgehend evakuiert.

Vier Pflege- und Altenheime müssen ebenfalls geräumt werden. Die Bewohner kommen in die Werner-von-Siemens-Schule am Welfenplatz. 11 Patienten der Eilenriedeklinik, die teils gerade frisch operiert wurden, werden in andere Krankenhäuser verlegt.

Am Fundort ist Sprengmeister Ralf Reisener bereits vor Ort. Eine Flutlichtmast ist dort aufgestellt.

Feuerwehr-Sprecher Andreas Hamann kann noch nicht sagen, wann die Bombe entschärft werden kann. „Das hängt davon ab, wie die Bevölkerung kooperiert“. Vier Lautsprecher-Wagen sind unterwegs, um die Bewohner zu informieren. Ein Trupp durchsucht die Eilenriede nach Joggern und Radfahrern. „Das ist nicht ganz einfach“, sagt Hamann.

Die Evakuierung hat begonnen. Die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sind unterwegs. 15200 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen.

Wer noch etwas vom Edeka an der Bödeckerstraße braucht, sollte sich beeilen. Der macht in zwei Minuten dicht...



Die freiwilligen Helfer des Arbeiter-Samariter-Bunds besprechen sich an der Sammelstelle vor der Sporthalle der Leibnizschule.

In der Sporthalle der Leibnizschule ist die Sammelstelle. Hier können die betroffenen Bewohner ab 19 Uhr die Entschärfung der Bombe abwarten. 1600 Menschen haben hier Platz.

Die Feuerwehr baut schonmal den Lichtmast auf, anschließend muss die Baugrube stabilisiert werden, damit kein Sand nachrutscht. In der Nachbarschaft sind jetzt Lautsprecherwagen unterwegs und weisen auf die kommende Räumung hin.

Das Luxus-Seniorenheim Kursana-Villa ist nur 200 Meter vom Fundort entfernt. Die 80 Bewohner müssen ebenfalls ihre Wohnungen verlassen.

Die rund 160 Gäste des Congress Hotel am Stadtpark können die Nacht nicht wie geplant im Hochhaus verbringen. "Sie werden auf andere Hotels der Stadt verteilt", so ein Mitarbeiter.

Die 18 Nachwuchs-Fußballer, die im Internat der Akademie von Hannover 96 untergebracht sind, übernachten in der Jugendherberge an der Ihme. Für die Spieler der 96-Jugendmannschaften sorgt die Bombe zum Teil für einen trainingsfreien Abend. "Ab 18 Uhr haben wir den Trainingsbetrieb eingestellt", sagt 96-Sprecher Heiko Rehberg.

Der Zoo Hannover wird, da die Evakuierung erst um 19 Uhr beginnt, ganz normal um 18 Uhr schließen. Die Tiere müssen allerdings in ihre Gehege. "Tiermediziner und Tierpfleger stehen auf Abruf bereit", sagt Zoo-Sprecherin Simone Hagenmeyer.

Von sap/voi/NP