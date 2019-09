HANNOVER

Auf dem Gelände der Außenstelle Sophienschule an der Lüerstraße im Stadtteil Zoo ist bei Bauarbeiten am Montag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Fünf-Zentner-Bombe wird nach Mitteilungen der Feuerwehr Hannover noch am Abend entschärft. Der Evakuierungsradius beträgt 1000 Meter. Die Bewohner im Zooviertel und in Teilen der Oststadt und Südstadt mussten ab 19 Uhr ihre Häuser zu verlassen. Betroffen sind 15.200 Menschen.

Lesen Sie auch:

Das sind die betroffenen Straßen

Die Betreuungsstelle wurde in der Sporthalle Leibnizschule in der Röntgenstraße eingerichtet. Der Zugang befindet sich auf dem Lister Kirchweg. Die Halle ist ebenfalls seit 19 Uhr geöffnet. Für Fragen hat die Feuerwehr ein Bürgertelefon eingerichtet. Die Nummer lautet (0800) 7 31 31 31. Die betroffenen Bewohner werden laut Feuerwehr „voraussichtlich erst in den Nachtstunden“ in ihre Wohnungen zurückkehren können.

Die Bahnstrecke ist ebenfalls betroffen. Sie wird kurz der Entschärfung komplett gesperrt.

Bilder vom Fundort der Bombe

Zur Galerie Auf dem Gelände der Sophienschule an der Lüerstraße im Zooviertel ist bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden.

Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Sondierungsmaßnahmen gefunden, an der Außenstelle der Sophienschule finden umfangreiche Baumaßnahmen statt. Die Schule wurde nach Bestätigung des Bombenfundes umgehend evakuiert.

Alle Entwicklungen in unserem Liveblog

In der Leibniz-Schule sind jetzt etwa 270 Menschen untergekommen.

Die Räumung läuft derzeit noch. Die Alten- und Pflegeheime sind bereits durch. Größere Störenfriede gebe es bislang keine, sagt Feuerwehr-Sprecher Andreas Hamann.

Die Angelika Schmidt (62) und Michael Witte (68) haben erst um 18.30 Uhr von der bevorstehenden Entschärfung erfahren. „Ich habe mir gerade ein Eis gemacht, als ich die Durchsage des Lautsprecherwagens hörte.“ Als sie beim Zoo-Umbau eine Bombe fanden, musste sie schon einmal ihre Wohnung verlassen. Das sei aber schon lange her. „Eigentlich wollte ich heute die Jubiläumsshow von „Wer wird Millionär“ mit Günther Jauch schauen“, sagt sie. Nun sitzt sie hier mit einem Buch und hat ihren entfernten Nachbarn Witte kennengelernt. Der ist auch Jauch-Fan. „Um 1 Uhr läuft die Wiederholung, die will ich schauen“, hofft Schmidt.

Beim Bürgertelefon sind nach Angaben der Stadt bis 19.20 Uhr 760 Anrufe eingegangen.

Die Bahn teilt mit, dass ab 22:00 Uhr die Strecken Hannover - Wolfsburg und Hannover - Göttingen gesperrt sind. Die Fernverkehrszüge werden umgeleitet. Verspätungen bis zu 45 Minuten und Haltausfälle seien möglich.

Warum ist ein Evakierungsradius von einen Kilometer um den Fundort nötig? Dies sei bei einer Fünf-Zentner-Bombe so üblich, erklärt Feuerwehr-Sprecher Andreas Hamann. Bei Sprengungen seien manchmal noch in 900 Meter gefährliche Splitter durch die Gegend geflogen. „Wir wollen da kein Risiko eingehen“, sagt Hamann.

819 Einsatzkräfte sind heute Abend wegen der Bombe unterwegs.

Die Sammelstelle in der Sporthalle der Leibnizschule füllt sich langsam. Es gibt auch etwas zu essen: Tomatensuppe, Bohnensuppe und Kartoffelsuppe.

Noch ist unklar, ob die Weltkriegsbombe entschärft werden kann. „Wir hoffen, dass eine Sprengung nicht nötig ist“, sagt Thomas Beichler von der Kampfmittelbeseitigung. Gerade sei die Baugrube an der Sophienschule gesichert worden, nun warte man bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Dann werde der Zünder untersucht. Es handele sich sehr wahrscheinlich um eine US-Bombe, die dort im feuchten Erdreich liegt.

Die Üstra und die Bahnstrecke sind ebenfalls von der Bombe betroffen. Kurz vor der Entschärfung fahren auch sie nicht mehr. Das gilt für die Stadtbahnlinien der 4,5,6 und 11. Im Sperrgebiet kann kein Fahrgast mehr aussteigen.



So langsam wird es ernst. An der Marienstraße, der Hans-Böckler-Allee und der Clausewitzstraße stehen die Polizeiabsperrungen.

Das Altenheim in der Ellernstraße wird evakuiert. Üstra-Busse bringen die Bewohner in Sammelstellen.

Die Straßen am Evakuierungsgebiet sind nun auch alle gesperrt. Rausfahren können die Menschen weiterhin.

Im Zoo bleiben übrigens fünf Nachtwächter bis kurz vor der Entschärfung vor Ort. Erst wenn es richtig losgeht, müssen sie auch gehen.

Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software

Von sap/voi/NP