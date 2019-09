HANNOVER

Auf dem Gelände der Außenstelle Sophienschule an der Lüerstraße im Stadtteil Zoo ist bei Bauarbeiten am Montag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Fünf-Zentner-Bombe musste noch am Abend entschärft werden. Der Evakuierungsradius betrug 1000 Meter. Die Bewohner im Zooviertel und in Teilen der Oststadt und Südstadt mussten ab 19 Uhr ihre Häuser zu verlassen. Betroffen waren 15.200 Menschen. Die Betreuungsstelle wurde in der Sporthalle Leibnizschule in der Röntgenstraße eingerichtet.

Die Bahnstrecke war von der Bombenräumung ebenfalls betroffen. Sie wurde kurz der Entschärfung komplett gesperrt.

Bilder vom Fundort der Bombe

Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Sondierungsmaßnahmen gefunden, an der Außenstelle der Sophienschule finden umfangreiche Baumaßnahmen statt. Die Schule wurde nach Bestätigung des Bombenfundes umgehend evakuiert.

Hier gibt es das unheimliche Stück nochmal in Nahaufnahme.

Im Zooviertel kehren die ersten Anwohner in ihre Häuser zurück. Die Sperrung ist aufgehoben.

Die Bombe ist um 1:06 Uhr entschärft! In Kürze dürfen dann auch die Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

Selbst wenn die Bombe gleich entschärft wäre, für die Helfer in der Sammelstelle wird es noch eine lange Nacht. Sie bauen noch ab, die Letzten fahren wohl erst gegen 4 Uhr.

Sicherheit ist da. Die Entschärfung der Weltkriegsbombe beginnt.

Der Hubschrauber ist gerade erneut über die Sammelstelle geflogen.

Der Hubschrauber ist noch immer in der Luft.

Und nun folgt die Korrektur der Korrektur: Es war doch der Polizeihubschrauber, der bereits die Sektoren Eins bis Drei abgeflogen und mit einer Wärmebildkamera geprüft hat.

Um 0:30 Uhr soll mit der Evakuierung begonnen werden. Bis auf eine Seniorin ist das Gebiet geräumt.

Eine renitente Frau verweigert noch immer, ihre Wohnung zu verlassen.

Ist auch ein Vorschlag...

So sieht es gerade an der Polizeisperre am Lister Kirchweg aus.

Genug Klopapier gibt es hier in der Sammelstelle jedenfalls...

Im vierten Sektor (südlich der Bahnstrecke) des Evakuierungsgebiets gibt es nun doch einige renitente Anwohner. Sie weigern sich, ihr Haus zu verlassen. Das verzögert die Räumung und die Entschärfung.

Jetzt kommen noch ein paar handvoll Leute zur Sammelstelle. Sie erzählen, dass sie in einem Restaurant waren. Das hat nun aber auch zugemacht. Immerhin haben sie schon etwas Zeit überbrückt.

