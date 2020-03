Die Polizei in Hannover hat zwei Jugendliche (15, 16) als Einbrecher festgenommen. Das Duo war am Freitagabend in der Kleingartenkolonie „Nötelshöhe“ in Davenstedt geschnappt worden. Auf der Suche nach Beweisen ordnete eine Staatsanwältin die Durchsuchung der Kinderzimmer der mutmaßlichen Täter an.