Hannover

Mit seinem Sieg in der Stichwahl gegen Eckhard Scholz, der für die CDU angetreten war, beendet der Grünen-Politiker die 73 Jahre lange SPD-Vorherrschaft im Neuen Rathaus. In der Stadt ist der 38-jährige Onay kein Unbekannter: Er sitzt seit 2013 im Landtag und war davor Mitglied der Grünen-Ratsfraktion in Hannover.

Der NDR überträgt die Amtseinführung am Freitagmittag. Sehen Sie hier den Livestram: