Little Home gegen Obdachlosenhilfe Hannover: Der verrückte Streit

Eigentlich wollen sie beide nur helfen – doch jetzt bekriegen sich die Helfer gegenseitig. Im Streit: Die Obdachlosenhilfe Hannover und der Verein Little Home aus Köln, der Holzhütten für Obdachlose baut. Bald geht es sogar vor Gericht.

Das ist passiert: Laut Sven Lüdecke, Vorsitzender von Little Home, hat die Obdachlosenhilfe Hannover im vergangenen Januar einen Spendenaufruf für Little Home auf Facebook gestartet. Eigentlich eine nette Aktion, aber: „Wir wurden darüber nicht informiert und wären dagegen gewesen“, so Lüdecke. „Dann hätte es wieder geheißen, wir veruntreuen Spendengelder.“ In der Tat musste sich Little Home schon mehrfach diesem Vorwurf stellen.

So sieht ein Little Home aus. Quelle: Christian Behrens

Die Vorwürfe von Little Home

Was Lüdecke nun Mario Cordes, Vorsitzender der Obdachlosenhilfe Hannover, vorwirft: Ein Verstoß gegen das Marken- und Urheberrechtsgesetz, weil er das Logo von Little Home unberechtigt benutzte. Doch viel schwerwiegender ist der Tatvorwurf des Betrugs. Denn die Spendengelder sollen nicht bei Little Home angekommen sein. „Wir haben sogar Testüberweisungen gemacht – nichts ist bei uns angekommen.“ Also stellte Lüdecke eine Strafanzeige, danach sei das Geld dann plötzlich angekommen.

Nächster Akt: Lüdecke macht sich von Köln auf den Weg nach Hannover, will Cordes zur Rede stellen. Laut dem Little-Home-Gründer versucht Cordes, ihn zu schlagen. Nächste Anzeige: Versuchte Körperverletzung. Cordes: „Er hat extrem provoziert und einem Obdachlosen Geld in die Hand gedrückt, um die Auseinandersetzung zu filmen.“

Das sagt die Obdachlosenhilfe Hannover

Diese Anzeige lässt die Staatsanwaltschaft aber fallen, denn gegen Cordes laufe wegen anderer Straftaten bereits ein Verfahren. Die Strafe für die versuchte Körperverletzung würde nicht ins Gewicht fallen angesichts der zu erwartenden Strafe von anderen bereits angezeigten Taten. Angeblich liegen mehrere Anzeigen gegen Cordes wegen Körperverletzung vor – auch von Obdachlosen.

Und was sagt Cordes zu den Vorwürfen? „Was Herr Lüdecke da veranstaltet, ist Betrug.“ Den Spendenaufruf habe es nie gegeben, der Screenshot sei gefälscht. „Herr Lüdecke ist doch gelernter Fotograf, der kann sowas einfach fälschen“, meint Cordes. Der gelernte Koch ist sich sicher, dass der Kölner im Februar den Kürzeren ziehen wird – da treffen sich beide Parteien vor Gericht.

