Die Schnellwegbrücke als Zuhause: Ein Obdachloser spricht über sein Leben

Hannover

Links und rechts brettern unaufhörlich die Autos entlang. Unter der baufälligen Schnellwegbrücke über die Hildesheimer Straße in Döhren – genau zwischen den beiden Fahrbahnen – versteht man vor lauter Lärm sein eigenes Wort nicht mehr. Für einen 53-jährigen Obdachlosen ist es das Zuhause. Der Mann wohnt hier seit zwei Monaten gut versteckt zwischen den Parkplätzen in einem drei Quadratmeter großen, blauen Mini-Haus des Kölner Vereins „Little Home“.

Seinen Namen möchte er nicht nennen. Es müsse nicht jeder erfahren, dass er inzwischen auf der Straße lebt. Wohl fühlt er sich hier nicht, auch wenn er glücklich über die kleine Holzhütte ist; „Sowas hat nicht jeder Obdachlose. Gerade wo es jetzt auf den Herbst zugeht und wieder kälter wird.“

An seinem Little Home lehnt ein Fahrrad. Draußen an der Wand stehen ein Lexikon, Zahnbürste, Waschzeug und drei Schoko-Osterhasen. „Ohne dieses Haus irgendwo am Kröpcke liegen, das könnte ich nicht. Nachher erkennt mich noch wer von früher“, sagt er.

Früher, das war ein anderes Leben. Nie hätte er gedacht, dass er einmal in die Obdachlosigkeit rutschen könnte. „Es war das Schicksal“, sagt er kurz. Er setzt sich vor das kleine Häuschen, zündet sich eine Zigarette an, kratzt sich an seinem langen Bart und erzählt seine Geschichte.

Den Stellplatz unter der Brücke muss der Obdachlose bald räumen. Quelle: Christian Behrens

Eigentlich war alles in Ordnung: Er war verheiratet, hatte mit seiner Frau drei Kinder, arbeitete bereits knapp 28 Jahre beim Automobilzulieferer Continental in der Produktion. Dann bekam er einen Bandscheibenvorfall, war arbeitsunfähig. Vor dem Arbeitsgericht einigte er sich mit seiner Firma auf eine Kündigung mit einer Abfindung von 80.000 Euro.

Obdachloser muss mit Little Home umziehen

„Wir hatten nun deutlich weniger Geld. Meine Frau kam damit nicht klar und wollte, dass ich wieder arbeite“, erklärt er. Doch er konnte nicht. Dann fuhr er in den Urlaub in die Türkei. Als er wiederkam, sei die Wohnung leer geräumt und seine Frau sowie Kinder weg gewesen. „Alles, selbst die Einbauküche war weg.“ Auch das gemeinsame Konto habe seine Frau geplündert, es seien nur noch 50 Euro drauf gewesen.

Er musste Zuhause raus, als gerade auch sein Arbeitslosengeld auslief. Danach habe er keine bezahlbare Wohnung gefunden. „Ich habe 31 Jahre gearbeitet, Steuern bezahlt und sitze jetzt auf der Straße. Einige leben ihr ganzes Leben auf Staatskosten“, sagt er. Immerhin habe ihn das Little Home vor dem totalen Abstieg bewahrt.

Jetzt muss er bald umziehen. Das Ordnungsamt der Stadt habe ihm mitgeteilt, dass er unter der Schnellwegbrücke nicht länger bleiben könne. Bis Freitag sollte er deshalb 100 Euro für einen Abschlepper berappen, der sein Haus auf seinen neuen Stellplatz in der Nähe von Hainholz bringt. „Dort wird das geduldet“, sagt er. Das Geld hat er bereits abgegeben, bald könne es losgehen.

„Ich kann das nicht mehr sehen“

Er ist froh, dass er den Platz unter der Brücke verlässt, „Es ist sehr laut, und du bekommst hier alles mit. Es gibt ständig Unfälle, ich kann das nicht mehr sehen“, sagt er.

Wie sein Vorbewohner im Little Home hofft er bald wieder, genug staatliche Hilfe zu bekommen, um in einer richtigen Wohnung leben zu können. Arbeite könne er nicht mehr, sagt er. Neben den Rückenschmerzen habe er nun auch psychische Probleme. „Ich hoffe, Arbeitsunfähigkeitsrente zu bekommen.“

So oder so habe die Zeit unter der Brücke sein Blick auf das Leben und seine Mitmenschen verändert. Wenn er bei Stau den Autofahrern winke, komme er manchmal ins Gespräch. Dann gebe es einige, die ihm in einen Fünfer in die Hand drücken. „Das zeigt, dass es doch sehr viele gute Menschen gibt.“

Von Sascha Priesemann