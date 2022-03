Der Lister Turm hat eine wechselvolle Geschichte. Er diente einst als Wartturm einer mittelalterlichen Festungsanlage. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Turm wie das dazugehörige Forsthaus abgerissen und ab 1895 durch eine romantisierende Nachbildung des Hannoverschen Architekten Hermann Schaedtler ersetzt. Die Nationalsozialisten betrieben später ein Gefängnis in dem Gebäude. An die Inhaftierten und Opfer erinnert heute noch eine Gedenktafel. Das Gebäude beherbergte nach dem Zweiten Weltkrieg zeitweise die Hochschule für Musik, Theater und Medien (HMTMH). Bis in die Fünfzigerjahre befand sich am Lister Turm zudem einer der Eckpunkte der Rennstrecke, über die die Motorradpiloten des legendären „Eilenriederennens“ rasten. Seit 1974 dient der Lister Turm als Freizeitheim der Stadt Hannover. Dazu gehören seit einigen Jahren auch Gastronomie und ein Biergarten. pos