Lister Bad schon ausgebucht: Hannovers Freibäder erwarten Besucheransturm

Hannover

Abkühlung gefällig? Gegen die aktuelle Hitzewelle hilft ein Sprung ins kalte Wasser. Doch allein dürfte man im Freibad am Wochenende nicht sein. Hannovers Bäder erwarten einen großen Andrang.

„In den letzten Tagen hatten wir an die 1000 Besucher pro Tag im Bad“, sagt Florian Lange, Sprecher des Annabads in Kleefeld. „Bis jetzt mussten wir keine Einlassreduzierung vornehmen, doch am Wochenende könnte es erstmals der Fall sein.“ Auch in Kleefeld rechnet man mit einem hitzebedingten Ansturm. Das Annabad verlangt – anders als die städtischen Bäder – keine Terminbuchung für einen zeitlich beschränkten Slot.

In einigen Bädern sind noch Slots frei

Eine feste, coronabedingte Einlass-Obergrenze hat man auf dem 26.000 Quadratmeter großen Areal nicht. „Wir schauen, wie es passt. Mehrere 1000 Besucher dürfen rein.“ Von den fünfstelligen Tagesgäste-Zahlen der Vor-Corona-Zeit sei man aber noch weit entfernt.

Auch die Stadt rechnet mit „hohem Zuspruch“, teilweise sind die Bäder bereits ausgebucht – wie etwa das Lister Bad, das für Freitag, Samstag und Sonntag keine Buchungen mehr zulässt. Mit seiner Obergrenze von 1700 Gästen ist es eins der größten städtischen Bäder.

In den anderen städtischen Bädern, dem Ricklinger Bad, dem Naturbad Hainholz und dem Misburger Bad waren am Donnerstagnachmittag noch Slots fürs Wochenende frei. Die Slots reichen am Wochenende über mehrere Stunden oder über den ganzen Tag.

Von Simon Polreich