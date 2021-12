List: Schulleiter versetzt Lehrerin in Homeoffice – ist das erlaubt? 

Hannover

Erst vor wenigen Tagen bekräftigte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) abermals: Der Schulbetrieb in Präsenz müsse für Schülerinnen und Schüler gesichert werden. „Präsenz ist elementar wichtig für alle Kinder und Jugendlichen“, betonte der Minister. Schulen seien „sichere Orte“. Vor diesem Hintergrund muten Vorgänge an der Ricarda-Huch-Schule (List) merkwürdig an.

Eine Klassenlehrerin im sechsten Jahrgang des Lister Gymnasiums hat sich vor wenigen Tagen wegen der hohen Inzidenzzahlen bis auf weiteres vom Präsenzunterricht befreien lassen. Eine noch anstehende Mathearbeit hat die Lehrkraft gestrichen. Während Schulleiter Dieter Wignanek auf Anfrage betont, dass der kurzfristig erforderliche Wechsel in das Homeoffice mit der Schulleitung abgesprochen sei, regt sich in der Elternschaft Unmut.

Kinder müssen zwischen Homeschooling und Schule pendeln

„Durch das monatelange Homeschooling sind viele Kinder sowieso verunsichert, jetzt kommt dadurch noch mehr Unruhe rein“, beklagt eine Familie. Zudem würden die Kinder erneut wertvolle Unterrichtszeit verlieren, befürchtet ein Vater. Schließlich würden nicht alle Kinder in der List wohnen, einige kämen mit Bus und Bahn zur Schule. „Die Lehrerin wird ihren Online-Unterricht also früher beenden müssen, damit alle Schüler pünktlich zur nächsten Stunde in der Schule ankommen.“ Das würde zusätzlichen Stress verursachen.

Doch viele Eltern ärgert auch, dass die Klassenlehrerin lediglich die Schülerinnen und Schüler per Iserv über den Wechsel ins Homeschooling informiert habe, nicht aber die Familien. Eine Mutter dazu: „Eltern von Sechstklässlern über eine so weitreichende Entscheidung nicht zu informieren, mutet merkwürdig an.“ Schließlich habe es auch für Familien Folgen, wenn ein Teil des Unterrichts zu Hause stattfinde. Erst am Freitag hat Schulleiter Wignanek das nachgeholt.

Vergaß Klassenlehrerin, die Elternschaft zu informieren?

Das Regionale Landesamt für Schule und Bildung stellt klar, dass es im vorliegenden Fall Gründe gebe. Behördensprecherin Bianca Trogisch weist jedoch auch daraufhin: „Die aktuelle Regelung erlaubt nur noch ganz wenige Ausnahmefälle, in denen Lehrkräfte pandemiebedingt nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können.“ So müssen gemäß Rundverfügung sogar Lehrkräfte, bei denen laut Definition des Robert Koch-Instituts das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs besteht, grundsätzlich in Präsenz unterrichten. Sie seien nur dann davon ausgenommen, wenn sie sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder das Risiko trotz Impfung besteht, so Trogisch: „Auch Lehrkräfte mit vulnerablen Angehörigen werden ebenfalls grundsätzlich wieder im Präsenzunterricht eingesetzt.“

Vulnerable Lehrkräfte müssen in Präsenz unterrichten

Diese Aussagen sorgen bei einer betroffenen Mutter für noch mehr Unverständnis: „Es kann doch nicht sein, dass der Kultusminister einerseits immer wieder betont, dass die Schulen offen bleiben müssen und dann wird hier andererseits für uns völlig intransparent entschieden, dass eine Lehrkraft nicht mehr in den Präsenzunterricht kommen muss. Wenn die Frau krank ist, soll sie sich krankschreiben lassen, dann haben unsere Kinder zumindest die Chance auf eine Vertretung.“

Behördensprecherin Trogisch ist um Schadensbegrenzung bemüht: „Die Schule ist gerade dabei, ein Konzept zu erarbeiten.“ Man habe Verständnis für die schwierige Situation in vielen Familien während dieser Pandemie. „Die Schule und auch die Lehrkraft tun, was sie können, um den Unterricht für die betroffenen Schülerinnen und Schüler trotz des nicht planbaren Ausfalls der Lehrkraft weiterhin bestmöglich zu gewährleisten.“

Nicht planbare Ausfälle von Lehrkräften gebe es auch unabhängig von der pandemischen Lage, sagt Trogisch: „Dank des großen Sprungs in Sachen Digitalisierung an unseren Schulen in den letzten anderthalb Jahren kann die Schule hier gut auf digitale Möglichkeiten umstellen. Es muss keine Vertretungsregelungen geben und es kommt auch nicht zu Unterrichtsausfall.“

Von Britta Lüers