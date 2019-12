Hannover

Die Alarmierung ging um 15.09 Uhr ein: ein Küchenbrand in der zweiten Etage eines Wohnhauses in der Drostestraße in der List. Doch der Löschzug der Feuerwehr kam nicht bis zum Einsatzort durch, weil die Straße von Autos zugeparkt war. Zwar ist die Drostestraße so schmal, dass die etwa 2,50 Meter breiten Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr dort nur langsam fahren können, doch an diesem Sonnabendnachmittag kam das Fahrzeug mit der Drehleiter nicht durch.

Dieser verlief noch glimpflich: Die Bewohner hatten das Stövchen und andere brennende Gegenstände in der Küche selbst gelöscht. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich, da sie zunächst einen Geschirrspüler als Auslöser vermuteten.

Nach dem Einsatz kritisierte die Polizei die Autofahrer: „Eine Menschenrettung wäre über eine Drehleier somit nicht möglich gewesen.“ Sie bat eindringlich darum, dass die Straßen auf einer Breite von drei Metern freigehalten werden.

