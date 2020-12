Hannover

Ein Präsenzparteitag in Zeiten von hochschnellenden Infektionszahlen – geht das? Ja, das zeigte der Kreisverband der Linken am Samstag. Mehr als 100 Parteimitglieder versammelten sich im RP5 am Raschplatz. Im Vorfeld hatte das jedoch für erheblichen Streit gesorgt.

Nach einer deutlichen internen Uneinigkeit hatten sich zwei Schiedskommissionen, auf Landes- und Bundesebene, mit der Frage auseinandergesetzt, ob der Parteitag wirklich physisch stattfinden muss. Schließlich gab aber die Bundeskommission ihr Okay für den Parteitag.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Mit seinen 550 Mitgliedern ist der Kreisverband für Stadt und Umland von Hannover der größte in Niedersachsen. Bei dem Parteitag wählten die Mitglieder 24 Delegierte für den Landesparteitag Anfang 2021, die dann die Kandidaten-Liste für den Bundesparteitag aufstellen. Auf einem aussichtsreichen Listenplatz mit dabei sein wollte auch Diether Dehm, der aktuell den Landkreis Hannover-Land I ( Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt am Rübenberge, Wedemark und Wunstorf) im Bundestag vertritt und wieder kandidieren will. Doch seine Personalie war ebenfalls nicht unumstritten.

Lesen Sie auch

Denn es gibt inzwischen mehr als einen Genossen, der sich einen personellen Wechsel wünscht und den 70-Jährigen nicht erneut im Bundestag sehen will. Die Zahl seiner Unterstützer ist aber groß genug, wie sich am Samstag zeigte. Auch Dehm ist unter den Delegierten, die für den Landesparteitag 2021 auserkoren worden.

Teilnehmerzahl im üblichen Rahmen

Mit dem Ablauf der Versammlung zeigt sich Linken-Vorsitzende Jessica Kaußen zufrieden. An der Sicherheit der Veranstaltung hatte sie im Vorfeld keinen Zweifel. „Parteien haben die Möglichkeit, auch in Corona-Zeiten Versammlungen auf die Beine zustellen. Das haben wir genutzt – unter den geltenden Hygieneauflagen, wie Abstände, Maskenpflicht und eine Staffelung an den Wahlstellen.“ Mehr als 100 Parteimitglieder hatten sich versammelt. Auch das spreche für die Versammlung, so Kaußen. „Das sind nicht viel weniger Teilnehmer als sonst.“

Von Simon Polreich