Linke fordert Erhalt von Sitech in Hannover

Die Linke in Niedersachsen stellt sich an die Seite der VW-Tochter Sitech in Hannover. „Die Sitech Sitztechnik in Hannover muss erhalten bleiben“, forderten am Donnerstag die niedersächsischen Parteivorsitzenden Heidi Reichinnek und Lars Leopold. Am Stöckener Standort der VW-Tochter geht es demnach nach dem Verlust des Auftrags für die Sitze des Elektrobullis ID Buzz (NP berichtete) nicht nur um den Abbau von mehr als 200 der rund 470 Jobs. Es drohe zudem eine „schrittweise Schließung. Das würde für die Beschäftigten „den dauerhaften Verlust des Arbeitsplatzes bedeuten“.

Sitzproduktion des VW-Bullis T7 ist entscheidend

Ausschlaggebend für einen Erhalt der Jobs und des Standortes sei vor allem die Vergabe der Sitzproduktion für den neuen Bulli T7, schrieb die Linke. Darüber werde möglicherweise kommende Woche entschieden. „Eine Standortschließung wäre seit Jahrzehnten bundesweit einmalig im VW-Konzern und stellte einen Bruch der Regel dar, betriebsbedingte Kündigungen unbedingt zu vermeiden“, so Reichinnek. Man fordere die Spitze des VW-Konzerns und die Landesregierung als Anteilseigner auf, „diese Absicht zu verhindern“. IG Metall und Betriebsrat begrüßten die Solidarität der Linken. „Wir tun alles, um Arbeitsplätze zu halten und dass die T7-Sitze bei Sitech in Hannover gebaut werden“, hieß es von der IG Metall. Man sei in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber, die man inhaltlich nicht kommentieren werde.

