Linden-Süd: Ursache für Kellerbrand ist geklärt

Hannover

Zu dem Kellerbrand in Linden-Süd vom Dienstagnachmittag steht nun auch die Brandursache fest. Bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhauses an der Roesebeckstraße, kam es aufgrund eines technischen Defekts, stellten die Brandermittler der Polizei am Mittwoch fest.

Das Feuer war am Dienstag gegen 15.20 Uhr bei der Polizeileitstelle gemeldet worden. Zu diesem Zeitpunkt drang bereits dichter Rauch aus den Kellerräumen. Eine 36-jährige Bewohnerin wurde gemeinsam mit ihrem zweijährigen Sohn wegen Verdachts einer Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Brandermittler haben nun die brandbetroffenen Räume begutachtet. Sie kommen zu dem Schluss, dass ein technischer Defekt im Bereich der Stromverteilung im Keller des Hauses ursächlich war. Die Schadenshöhe wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Von Simon Polreich