Linden-Nord: Rohbau für neue Kindertagesstätte ist fertig

Neue Kindertagesstätte in Linden-Nord nimmt Form an: Am Dienstag wurde der fertiggestellte Rohbau des Gebäudes in der Walter-Ballhause-Straße von der Ersten Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette, Familiendezernentin Rita Maria Rzyski und dem Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube besichtigt. Ein ursprünglich geplantes Richtfest fiel der Corona-Zeit zum Opfer.

Rzyski bezeichnet den Neubau als „weiteren Mosaikstein beim Ausbau der Kleinkinder- und Kinderbetreuung in der Stadt Hannover.“ Grundsätzlich liege die Betreuungsquote bei Krippenkindern im Stadtteil Linden bei 61 Prozent, die von Kindergartenkindern bei rund 99 Prozent. Auch in den übrigen innenstadtnahen Stadtteilen spricht Ryzski von einer „guten Versorgung“. Lediglich in den Außenbezirken sei die Versorgung teilweise schwer. Hier habe die Nachfrage nach Betreuungsplätzen vor allem in den vergangenen Jahren stark zugenommen.

Bereits bestehendes Familienzentrum direkt nebenan

Die Fertigstellung des barrierefreien Gebäudes in Linden ist für Frühsommer 2021 geplant. Rund 70 Kinder sollen dann in drei Krippengruppen und einer Kindergartengruppe betreut werden. Das Besondere: Direkt nebenan gibt es bereits die Betreuungsstätte „Spielhaus“, in dem der Caritasverband, eine Elterninitiative sowie eine Kindergartengruppe der Arbeiterwohlfahrt zu Hause sind. Letztere soll mit der Eröffnung in den Neubau verlagert werden, um die Räume für Angebote des Familienzentrums freizumachen. „Auf diese Weise wird eine im Stadtteil bekannte und bewährte Kooperationsgemeinschaft gestärkt und erweitert“, sagt Rzyski. Die Kosten des neuen Gebäudes belaufen sich auf rund 4,4 Millionen Euro.

