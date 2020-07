Hannover

Laute Partystimmung bis spät in die Nacht, Wild-Pinkeln in Hauseingängen – und Corona-Regeln, die niemanden interessieren: Das Limmern, wie das Feiern auf der Limmerstraße genannt wird, ist an den vergangenen Wochenenden so sehr aus dem Ruder gelaufen, dass die Polizei verstärkt Präsenz zeigen musste und die Stadt zeitweise sogar Kioske dicht machte. Die CDU im Rat hat genug. „Wenn sich die Situation nicht in den nächsten 14 Tagen merklich bessern sollte, brauchen wir ein temporäres Alkoholverbot“, fordert Fraktionschef Jens Seidel.

Dieses solle dann nicht nur auf der Limmerstraße gelten, sondern auch in den Nebenstraßen. „Wir müssen das ganze Quartier in den Blick nehmen. Und das darf dann nicht nur für Kioske gelten, sondern auch für Supermärkte“, sagt Seidel, der betont, dass seine Partei „schon seit Jahren vor einer Eskalation der Situation warnt“.

CDU warnt vor Ausschreitungen wie in Stuttgart

Dass Handlungsbedarf bestehe, hätten auch die Ausschreitungen in Stuttgart gezeigt. „Die Stimmung gegen die Ordnungskräfte ist aggressiver geworden. In Stuttgart haben wir gesehen, wie schnell das kippen kann“, sagt Seidel. Der CDU-Mann ist davon überzeugt, dass ein Alkoholverbot „temporär und in einem eng abgegrenzten Bereich auch rechtlich durchgesetzt werden kann“. Darüber hinaus kann sich der Fraktionsvorsitzende auch „mehr Fahrradständer“ auf der Limmerstraße vorstellen, um das Feiern dort „unattraktiver zu machen“.

Damit die Bahnen der Üstra nicht ständig von Partyvolk ausgebremst werden, will Seidel „die Gleise deutlich farbig markieren“. Zudem müsse der Ordnungsdienst der Stadt „zusammen mit der Polizei noch mehr auf Streife gehen“. Dabei sollten die Sicherheitskräfte in größeren Gruppen auftreten, „auch, um sich selbst zu schützen“, so Seidel.

Grüne wollen mit Nachtbürgermeister für mehr Ruhe sorgen

Auch FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke fordert „mehr Streifen“. Leider gehe es „nur auf die härtere Tour. Anders lässt sich da keine Ruhe reinbringen“. Mit Sozialarbeit ließe sich das Problem nicht in den Griff bekommen. Es sei „Sache von Polizei und städtischem Ordnungsdienst auf der Limmerstraße, intensiv durchzugreifen“, fordert Engelke. Von einem Alkoholverbot hält er jedoch nichts: „Das ist mit uns Liberalen nicht zu machen“.

Die Grünen hingegen wünschen sich einen Nachtbürgermeister. In Mannheim beispielsweise gibt es den schon. Andere Kommunen wie Heidelberg oder Mainz haben kürzlich eine Stelle dafür ausgeschrieben. „Die Person hätte die Aufgabe, zwischen den Feiernden und den Nachbarn zu vermitteln“, erklärt Fraktionschefin Freya Markowis. Auch die Clubszene solle eingebunden werden. Das sei „viel wirksamer als ein Alkoholverbot“, glaubt die Grüne.

Limmern habe es auch schon vor Corona gegeben. „Aber jetzt, wo die Clubs und Bars geschlossen sind, wollen die Leute irgendwo hin“, sagt Markowis. 99 Prozent der Feiernden zeigten sich kooperativ. Aber es gebe eben auch „dieses eine Prozent“. Ein Nachtbürgermeister könne für ein „gutes Miteinander sorgen“, so die Fraktionschefin.

SPD lehnt härteres Vorgehen ab – Linke fordern Toiletten

Lars Kelich, Fraktionschef der SPD, lobt den bisherigen Kurs von Stadt und Polizei. „Das hat meine volle Unterstützung. Wir brauchen eine konsequente Ansprache – und, wo nötig, auch Platzverweise und Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten“. Ein noch härteres Vorgehen lehnt Kelich ab. „Irgendwo müssen die Leute ja hingehen können“, sagt er.

Linken-Fraktionschef Dirk Machentanz wohnt selbst an der Limmerstraße. Zwar sei es für die „Anwohner schwierig mit dem Lärm“. Allerdings wisse man ja, dass man an eine laute Straße gezogen sei. Ein größeres Problem sei das Pinkeln in Hauseingänge, vor allem in den Nebenstraßen. „Deshalb sollten mehrere Toiletten im Bereich der Limmerstraße aufgestellt werden“, fordert Machentanz.

Die Stadt kündigt an, dass sie an den kommenden Wochenenden „verstärkt vor Ort präsent“ sein werde, sagt Sprecher Udo Möller. Man werde „die Entwicklung sehr genau beobachten und dann gemeinsam mit der Polizei analysieren“. Auf dieser Grundlage werde „anschließend über gegebenenfalls weitere Maßnahmen entschieden“.

