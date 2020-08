Hannover

Das Limmern bleibt trotz verstärkter Kontrollen und Corona-Auflagen beim Partyvolk beliebt – sehr zum Ärger der Anwohner des Viertels um die Limmerstraße (Linden Nord). Auch an diesem Wochenende hatten Polizei und städtischer Ordnungsdienst, die seit einigen Wochen auch gemeinsam auf Streife gehen, viel zu tun.

Immerhin blieb alles weitgehend friedlich. Wiederholt habe es in den Nächten Beschwerden von Anwohnern wegen lauter Musik oder lauter Gespräche gegeben, berichtet Polizeisprecher Martin Richter: „Aber meistens haben Ermahnungen geholfen.“

Anzeige

Freitagnacht wurden insgesamt 83 Gefährdungsansprachen gehalten, es gab aber nur einen Platzverweis. Am Sonnabend war es dann schon etwas heftiger. Trotz des unsicher scheinenden Wetters ließen sich viele nicht vom Feiern abhalten. Besonders laut wurde es mal wieder am Peter-Fechter-Ufer, wo sich regelmäßig auf dem Grünstreifen am Wasser Gruppen junger Leute treffen und über mitgebrachte Boxen Musik hören.

Weitere NP+ Artikel

Um 2.14 Uhr war Schicht im Schacht

Freundliche Ermahnungen, leiser zu sein, wurden offenbar ignoriert. „Um 2.14 Uhr war dann Schicht im Schacht“, so Richter. Laut Polizeibericht wurden dann 130 Platzverweise erteilt, wobei es sich in den meisten Fällen wohl um eine deutliche Aufforderung ohne die bei Platzverweisen eigentlich übliche Aufnahme der Personalien gehandelt haben dürfte. Insgesamt habe es damit in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag 177 Platzverweise gegeben, so der Sprecher. Insgesamt seien somit an diesem Wochenende im Bereich der Limmerstraße erneut mehr als 250 Menschen zur Ruhe ermahnt und zum Teil auch weggeschickt worden.

Party in Garbsen aufgelöst

Auch in Garbsen musste die Polizei gegen Feiernde vorgehen. Dort ging es allerdings um eine Geburtstagsparty und den Verstoß gegen Corona-Regeln. In einer Gaststätte in der Hannoverschen Straße hatten sich 40 bis 50 Gäste versammelt. Die Polizei löste die Feier auf und leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 29-jährigen Veranstalter aus Havelse und den 60-jährigen Wirt aus Garbsen ein.

Ein Partygast widersprach gegenüber der NP der Darstellung der Polizei. Die Veranstaltung sei nicht wegen Corona-Verstößen, sondern wegen Ruhestörung aufgelöst worden, und es seinen auch nur 32 Gäste gewesen. „Wir haben an fünf Tischen mit jeweils maximal zehn Personen gesessen, das ist nach deutschem Recht erlaubt“, so der Mann. Die Polizei blieb indes auch auf Nachfrage bei ihrer Darstellung.

Corona-Regeln bieten wenig Spielraum

Bei seiner Interpretation der Corona-Regeln beruft sich der Partybesucher vermutlich auf die in Restaurants gültige Praxis, das an Tischen eben bis zu zehn Personen sitzen dürfen. Es ist allerdings nicht erlaubt, dass sich größere Gruppen einfach auf mehrere Tische verteilen – und auch der Wechsel von einem zu einem anderen Tisch ist verboten.

Die niedersächsische Corona-Verordnung sagt deutlich aus, dass sich nicht mehr als zehn Menschen versammeln dürfen, es sei denn, sie seien direkt miteinander verwandt oder würden in einem oder einem weiteren Haushalt miteinander leben. Für Feiern gibt es Ausnahmen nur bei Hochzeiten, entsprechenden Jubiläen, bei Taufe, Erstkommunion, Firmung, Konfirmation, humanistischen Jugendfeiern, Bat Mizwa, Bar Mizwa und ähnlichen Feiern sowie bei Beerdigungen. In diesen Ausnahmefällen ist die Teilnehmerzahl auf maximal 50 begrenzt.

Möglicherweise aus Frust Müllcontainer abgefackelt

Möglicherweise aus Frust über die aufgelöste Party in Garbsen fackelte laut Polizei einer der Gäste, ein 32-Jähriger aus Hannover, einen Müllcontainer und einen Mülleimer in der Konrad-Adenauer-Straße ab. Er konnte noch in der Nähe festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab 1,93 Promille.

Von Andreas Krasselt