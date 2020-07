Ein fröhlicher Schlenker nach Feierabend, noch schnell ein Bierchen am Kiosk holen und gen Sonnenuntergang die Limmerstraße hochschlendern – was jahrelang eine Tugend war, wird nun zur Not. Das „Limmern“ läuft aus dem Ruder, die Stadt hat bereits Kioske geschlossen. NP-Redakteur Stefan Gohlisch versteht seinen Stadtteil nicht mehr.