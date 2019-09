Zehntausende „limmern“ auf dem Straßenfest

HANNOVER

Der Drummer schlägt immer im selben Rhythmus. Die Band „Rote Planeten“ stimmt sich ein, um den richtigen Groove zu finden. Auch das Limmerstraßenfest musste am Sonnabend den richtigen Groove finden. Nach einjähriger Pause luden die Händler und Gastronomen wieder zum „limmern“ ein. Und die Rechnung ist aufgegangen: Zehntausende schlenderten entspannt bei herrlichen Spätsommerwetter die Straße entlang.

„Man trifft hier die irrsten Typen. Linden ist einfach Multi-Kulti“, sagt Salima Boukadouni. Sie bedient am Stand des Gasthofes „Faust“. Ein Quartier zwischen Dragqueen und Döner, zwischen Mucke und Mieterladen: Die Vielfalt der Limmerstraße kam bei dem Straßenfest voll raus.

Keine Fremdgastronomie

„Es ist nicht mehr so kommerziell und erstaunlich voll“, befand Bruno Wolf Adam, OB-Kandidat der Piraten. Damit brachte er den Versuch, das Straßenfest neu zu beleben, ziemlich genau auf den Punkt. Im vergangenen Jahr fand das Fest nicht mehr statt, weil es die kleinen Einzelhändler zu viel Party war. Katrin Schmidt, Vorsitzende des Vereins Aktion Limmerstraße, sagt: „Wir haben in diesem Jahr keine Fremdgastronomie mehr dabei.“ Dafür seien mehr Lindener Vereine und Kulturträger mit von der Partie. Man habe auch darauf geachtet, dass die Straße nicht mehr so mit Musik zugedröhnt werde, damit man wieder sein eigenes Wort verstehe.

HAT DAS STRASSENFEST WIEDER BELEBT: Katrin Schmidt, Vorsitzende des Vereins „Aktion Limmerstraße“ .

Die Chefin des Ladens „Kurzwarenkatze“ beschreibt den neuen Charakter des Fests: „Das ist Werbung für den Stadtteil und nicht für das eigene Geschäft.“ Ob das Straßenfest nächste Jahr wieder Mitte September stattfindet, stehe noch nicht fest, sagt Schmidt. Das hänge auch von den Planungen der Üstra ab. Denn der Schienenersatzverkehr koste viel Geld und ohne ein finanzielles Entgegenkommen des Nahverkehrsunternehmens sei das Fest nicht finanzierbar.

Besucher aus anderen Stadtteilen

„Linden ist immer Klasse, coole Leute hier“, bringt es Sahak Hakobyan auf den Punkt. Familien mit Kindern schlendern durch die Straßen. Die Satiregruppe „Die Partei“ fordert: „OB auswechseln.“ Ein Rollstuhlfahrer bewegt sich durch die Massen und hält sein Pappbecher für Almosen hin.

Nora Schwarz kam am Nachmittag vom Frühstück bei ihrem Bruder und meint ganz überrascht: „Das ist ja voll hier.“ Sie glaubt, dass das gute Wetter auch viele Menschen aus anderen Stadtteilen auf die Limmerstraße zieht. Die Besucherströme, die am Ihme-Zentrum vorbeiziehen, geben ihr Recht.

Von Thomas Nagel