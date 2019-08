HANNOVER

In Hannover geht bald ein zweiter Anbieter mit einer E-Scooter-Flotte an den Start: Das US-Unternehmen Lime will bis Ende August zunächst 50 bis 100 elektrische Mietroller auf die Straßen bringen. Ein genaues Startdatum stehe allerdings noch nicht fest, sagte ein Lime-Sprecher am Freitag.

Die E-Scooter werden zunächst nur in einem kleinen Innenstadt-Gebiet funktionieren, hier werden die Roller auch an zentralen Punkten aufgestellt. Dabei wolle man sich an der Nachfrage orientieren, hieß es. Die Grenzen des Einsatzgebiets seien bisher noch nicht festgelegt, so der Sprecher. „Wir sind noch in der Planung.“ Stück für Stück soll das Einsatzgebiet dann erweitert werden.

Buchen per App

Buchen kann man die Lime-Scooter per App, die anzeigt, wo der nächste Roller verfügbar ist. Das Entsperren eines Rollers kostet einen Euro, die Nutzung pro Minute wird vermutlich 20 Cent betragen, sagte der Sprecher. Der Konkurrent Tier, der seit wenigen Wochen in Hannover unterwegs ist, nimmt ebenfalls einen Euro für die Entsperrung, aber nur 15 Cent pro Minute. Lime operiert mit einem Free-Floating-System. Das bedeutet, dass Nutzer die Roller überall abstellen können, außer in rot gekennzeichneten Flächen wie Parks, Fußgängerzonen oder Friedhöfen. Abends werden Mitarbeiter von Lime die Scooter einsammeln und laden. Tagsüber werde die Lime-Crew zudem darauf achten, dass die Roller korrekt geparkt sind und Nutzer kein „schlechtes Verkehrsverhalten“ an den Tag legen.

Mittelfristig werde man die Flotte in Hannover auf einige Hundert aufstocken, erklärte der Sprecher. Denkbar seien 800. Lime vermietet seine Roller in vielen US-Städten sowie 50 Städten in 17 europäischen Ländern, in Deutschland ist das Unternehmen seit Mitte Juli in Berlin aktiv. Mittlerweile ist die US-Firma zudem in Köln, Dresden, Frankfurt, Hamburg und München präsent, seit dieser Woche auch in Stuttgart, Düsseldorf und Bonn. Für die kommenden Wochen und Tage will man neben Hannover noch Dortmund, Essen und Bochum mit E-Scootern versorgen.

Allein in Berlin habe man bereits eine halbe Million Fahrten registriert, bundesweit sollen es rund zwei Millionen sein.

Von Inken Hägermann