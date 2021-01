Lieferengpass droht Start in Hannovers Impfzentrum zu verzögern

Hannover

Bis Freitag wurden in Niedersachsen 120.000 Menschen zum ersten Mal gegen das Coronavirus geimpft. Schwierigkeiten machen derzeit aber die Lieferengpässe. Biontech und Pfizer können die Impfdosen nicht wie versprochen ausliefern. In der kommenden Woche erhält das Land 40 Prozent weniger Vakzine. Das hat Folgen auch für die Region Hannover. Stadt und Region Hannover revidierten am Freitag ihre Erwartungen zum weiteren Fortschritt der Corona-Impfungen.

Bislang haben mehr als 10.000 Bewohner sowie Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen in der gesamten Region die erste von zwei notwendigen Impfungen gegen das Coronavirus erhalten – nahezu die Hälfte der Menschen in dieser Zielgruppe. Stadt und Region gehen jedoch davon aus, dass sich die Erstimpfungen in den Einrichtungen bis in den Februar hineinziehen und nicht wie gehofft Ende Januar abgeschlossen werden. Die Terminplanung mit den Heimen muss womöglich angepasst werden.

Seit Mittwoch, 20. Januar 2021, werden zudem die zweiten Impfungen an diejenigen verabreicht, die vor drei Wochen die erste Injektion erhalten haben. Da der Schutz nur mit zwei Impfungen vollständig gewährleistet ist, haben diese Impfungen für Stadt und Region Priorität. Der Impfstoff für diese Impfungen ist gesichert. Ob der Start für die Impfung von über 80-Jährigen im gemeinsamen Impfzentrum am Messegelände wie geplant am 1. Februar 2021 stattfinden kann, ist derzeit indes noch offen.

Von NP