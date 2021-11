Am 8. November - Liederabend in Hannovers Marktkirche erinnert an ermordete jüdische Komponisten

Unter dem Motto „Verfemt – Verfolgt – Ermordet soll am Vorabend des Jahrestages der Judenpogrome mit einem Liederabend in der Markkirche Hannover an die Ermordung jüdischer Komponisten durch die Nationalsozialisten erinnert werden.