Lieblingsessen zum Mitnehmen

Hannover

Eigentlich wäre das Central-Hotel Kaiserhof gegenüber dem Hauptbahnhof im April erst Messe- und dann Marathon-Hotel gewesen. Nun gehören die Begriffe Abholung und Lieferung zur Überlebensstrategie. Seit Mitte April ist unter shop.derkaiserhof.de ein Online-Shop am Start, mit dem der Kaiserhof-Genuss nach Hause kommt. Geschäftsführer Alexander Rüter organisiert eine Wochenkarte für Mittagstisch und eine allgemeine Karte. Mit Wiener Schnitzel, Matjes „Hausfrauen Art“ und natürlich saisonbedingt Spargelgerichten. Möglich macht das der Küchenchef und 20 duale Studenten und Kochazubis, alle anderen der 70 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. „Den Online-Shop soll es auch nach der Corona-Krise weiterhin geben“, sagt der 36-jährige Rüter, „die Idee dazu hatten wir schon lange“. Abholung Montag bis Sonnabend 12 bis 20 Uhr, Lieferung ab 39 Euro Bestellwert kostenlos, sonst fünf Euro. Bestellung telefonisch unter 0511/368 30

Die Wohlfühlgriechen

Seit 32 Jahren betreibt Stavros Raptis das „ Restaurant Parga“ in der Posthornstraße 3. Noch zwei Jahre will der 65-Jährige „einfach griechisch“ kochen, bis es in den Ruhestand geht. Seine Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, er steht am Herd in Linden-Mitte. Besser Angelos-Teller zum Abholen, „als zu Hause rumsitzen“. Zwischen 20 und 30 Essen verkauft Raptis an guten Tagen. Bestellungen unter Telefon 0511/44 54 86.

Anzeige

Griechisch-deutsch kombiniert hat Petros Alexoudis (Foto) für seine derzeitige Bestellung Nummer eins: Currywurst/Pommes plus eine Flasche Mythos-Bier für 11,50 Euro. Ansonsten gehen im „ Restaurant Petros“ in der Freundallee 27 „Fisch und Lamm“, der 45-jährige Chef hat seine Angebote auf Flyern im Stadtteil Bult verteilt. Abhol- und Lieferservice Dienstag bis Sonntag 12 bis 14 und 17 bis 20 Uhr. Bestellungen unter Telefon 0511/81 21 20.

Weitere NP+ Artikel

Im „Meteora“ (Hamburger Allee 37) hat Wirt Jioti eine Aktionskarte entworfen, auf der nichts fehlt: Zaziki und Saganaki, Suflaki und Bifteki. Bei Barzahlung gibts 19 Prozent Rabatt, im Fünf-Kilometer-Radius wird ab 25 Euro Bestellwert für 2,50 Euro geliefert. Täglich 16.30 bis 20, Freitag und Sonnabend bis 20.30 Uhr. Infos unter Telefon 0511/31 52 37

Petros Alexoudis vom Restaurant Petros Quelle: Frank Wilde

Der Wild-Experte

„Stabile Seitenlage“ nennt Oliver Ahlborn die Situation seines „Leine Weser Food“. Für 100 Personen kocht der Wildspezialist und verkauft für 80 Euro ein Wochenendpaket: jeweils drei Mahlzeiten für jeweils zwei Kunden. Gerade gab es Lingine mit Wildschwein-Bolognese, Schmorbraten vom Jungbullen und Bärlauchknödel. Ausgeliefert wird von Emmerthal aus nach Hameln und Hannover. „Wir gewinnen immer mehr Kunden für unsere Idee“, freut sich der langjährige NP-Koch. Bestellungen unter 05159/17 65.

Oliver Ahlborn vom „Leine Weser Food“ Quelle: Frank Wilde

Der Kult-Thailänder

Man muss mit der Zeit gehen: „Corona & der böse Wolf“ steht auf der Homepage des kultigen Wirtshauses „... und der böse Wolf“, das mit seiner ausgezeichneten thailändischen Küche Gäste aus der ganzen Region in die Heesestraße 1 zieht. Erst Anfang März gab es einen Neustart in der Küche – Ex-Mitarbeiterin Kathariya Schacht übernahm zusammen mit ihrer Familie. „Unsere Karte ist anders, aber den Leuten gefällt es“, freut sie sich über die Reaktionen. Dann kam Corona: Zwei Wochen war das Lokal komplett geschlossen, Anfang April startete Wirt Jan Verhagen mit „To-go“-Verkauf die Flucht nach vorn. „Die Stammgäste haben danach gefragt.“ Fünf bis sieben Gerichte bereitet das Team dienstags bis sonntags zu, die Karte richtet sich nach Jahreszeit und Angebot in Asia-Läden. „Der Einkauf der Zutaten ist nicht einfach.“ Unter Telefon 0175/527 82 84 kann man zum Beispiel Pad Thai (gebratene Reisnudeln mit Knoblauchblättern, Sojabohnen, Erdnüssen, Bioei, Huhn oder Tofu) oder Gäng Kiau Wan (mit thailändischer Aubergine, Paprika, Zucchini, Horapa-Blättern, Huhn oder Tofu) für je 13 Euro bestellen.

:Thomya, Thomas und Kathariya Schacht vom ...und der böse Wolf Quelle: Frank Wilde

Der Caterer

Den Millionenverlust kann das Außer-Haus-Geschäft von „Gastro Trends Hagedorn“ nicht auffangen, aber „wir können ein paar Leute in der Küche beschäftigen, die Kühlung läuft, wir schaffen Vertrauen und senden Lebenszeichen“, sagt Stephan Hagedorn, Leiter Catering beim Eventcaterer, der nun auch Gerichte an Privatpersonen und Büros liefert. Und zwar schon seit dem 24. März, dem Beginn der Corona-Krise. Über Ostern gingen 200 Essen weg, sonst sind es an Wochenenden um die 60. „Vertrautes, was an die guten Zeiten erinnert“, wollen die Kunden auf die Gabel: Königsberger Klopse (für zwei, 19 Euro), „Ottos Rinderrouladen“ (31 Euro), Schweinebraten (27,90 Euro). Bestellungen Montag bis Freitag neun bis 15 Uhr unter Telefon 0511/83/47 77.

Caterer Diedloff bietet „Lunch to go“ mit wechselndem Speiseplan und öffnet montags bis freitags von elf bis 13 Uhr ein To-go-Fenster in der Völgerstraße 5 (Wülfel). Bestellungen unter 0511/866 86 80.

"Hannovers Gute Essen" Rebecca Nonnast und Merten Smirr. Quelle: Björn Franz

Die Edel-Köche

NP-Koch Ronny Spaniel (Foto) vom „La Rock“ in der Vossstraße 51 ( Restaurant des Jahres 2018) bietet neben Vorspeisenplatte und Drei-Gänge-Menü die „La Rock Grillbox“ an: mit Tomahawk vom Duroc, Dry-Aged-Entrecôte, katalanischer Bratwurst, Kartoffeln, Nudelsalat, Honig-Dip und Brot der Backgeschwister für 49 Euro pro Person. Geliefert wird Freitag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Bestellung per Mail an info@la-rock.com

Das „ Restaurant Titus“ in Döhren hat Erfolg mit Schlemmermenüs fürs Wochenende. Für 45 Euro pro Person gibt es von Spitzenkoch Dieter Grubert Champignon-Lauch-Tarte, Rote-Curry-Suppe, Kalbsbäckchen mit Spargelfrikassee und „be-schwipster Kabinettpudding“. Das kommt so gut an, dass das Titus-Team zu dritt drei Tage Vorbereitungszeit braucht, weil wir „um die 200 Bestellungen haben.“ Telefon 0511/83 55 24.

Ronny Spaniel vom La Rock Quelle: Christian Behrens

Die zwei Lieblingsitaliener

Mit gerade mal 28 Sitzplätzen gilt die „Pizzeria Napoli“ in der Deisterstraße 40 als kleinster Italiener der Stadt. Seit 23 Jahren verwöhnt Paolo Marra (Foto) vor allem Stammkunden, die ihm auch jetzt treu sind: „Gleich, nachdem wir schließen mussten, kamen Kunden, die mir Geld in die Hand drücken wollten, damit wir nicht pleitegehen“, sagt der 61-Jährige. „Da hatte ich schon Tränen in den Augen.“ Nun steht er mit Ehefrau Heike in der Küche, zaubert Pizza Parma, Pizza Matthäus mit Meeresfrüchten und Margherita. Ab sieben Euro gibts was zum Mitnehmen. „Beliefert werden von mir nur zwei wirklich alte Kunden um die Ecke, beide weit über 80“, sagt Marra, der seinen Service von 17 bis 21 Uhr anbietet. Bestellungen über 0511/45 48 82.

Strozzapreti vegetarisch, kurze Nudeln mit gebratenem Gemüse und gehobeltem Parmesan für 13,50 Euro sind der Renner von Antonio Colantuono im „Ristorante Paladino“ in Langenhagen ( Walsroder Straße 71). Der 63-Jährige steht selbst in der Küche, um eine Abhol-Karte anbieten zu können. Zehn Prozent des Bestellwertes gibt er Gästen als Gutschein mit – „für die Zeit, wenn wir endlich wieder öffnen dürfen.“ Bestellungen telefonisch unter 0511/77 68 62, Abholung täglich von 16 bis 20 Uhr.

Paolo Marras vom Napoli. Quelle: Frank Wilde

Die deutsche Küche

Seit mehr als 100 Jahren steht die „Alte Hahnenburg“ (Bemeroder Straße 63) für deutsche Küche. Vor drei Jahren übernahm Tanja Machledt, sechs Wochen danach zerstörte ein Kabelschmorbrand die Traditionsgaststätte und beinahe ihre Existenz. „Am 1. April 2018 haben wir nach neunmonatiger Renovierung wieder eröffnet und fast genau zwei Jahre danach mussten wir wegen Corona wieder schließen“, sagt die Inhaberin, die mit einer Außer-Haus-Karte „wenigstens kämpfen will“. Mit vier Koch-Azubis im Wechsel schmeißt Machledt den Laden, immerhin 40 bis 50 Gerichte gehen am Wochenende weg. „Gefragt sind vor allem die Klassiker: Curry-Pommes, Schnitzel und Rippchen“, sagt die Chefin. Gekocht und verkauft wird von Dienstag bis Sonntag von zwölf bis 20 Uhr, Bestellungen unter Telefon 0511/5262 00. „Es gibt keinen Ersatz für Umsatz“, weiß Machledt, die so wenigstens einen Bruchteil retten will.

Tanja Machledt vom Restaurant Alte Hahnenburg. Quelle: Frank Wilde

Von Christoph Dannowski