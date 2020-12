Liebeskummer kommt Hannoveraner teuer zu stehen

Hannover

Liebe und Tod gehen häufig Hand in Hand. Insofern dachte die Mutter von Christian Alt (29, Name geändert) nichts Gutes, als sie am 12. August 2019 die Whatsapp ihres Sohnes las. „Ich sterbe heute“, hatte ihr Filius geschrieben.

Was folgte, war ein Großeinsatz der Polizei in der Region Hannover. Nach vier Stunden konnte der junge Mann dank Handyortung gefunden werden. „Ich habe keine Selbstmord-Absichten“, erklärte er bei bester Gesundheit.

Vermisster muss für Suche zahlen

Am Mittwoch musste sich Verwaltungsrichterin Jana Gogolin mit dem Fall beschäftigen. Denn die Polizeidirektion Hannover stellte dem 29-Jährigen 956,50 Euro in Rechnung. Grund: Er hatte eine Gefahrenlage vorgetäuscht. Die Richterin wies die Klage von Christian Alt ab, weil sie keinen Formfehler erkennen konnte und der Bescheid ausreichend begründet war. Der Kläger und sein Anwalt waren zu der Verhandlung nicht erschienen.

Die Mutter war im August 2019 zu recht besorgt. Denn zwei Wochen zuvor war ihr Sohn in der Psychiatrie. Er musste stationär in Ilten ( Sehnde) wegen Selbstmordabsichten aufgenommen werden. Nach zwei Tagen war er wieder draußen, weil er sich nicht wirklich das Leben nehmen wollte.

Polizei hatte keine andere Wahl

Doch konnte man da so sicher sein? Nach der Whatsapp war er für seine Mutter nicht erreichbar. Richterin Gogolin bewertete die gesamte Situation als „ernsthafte Gefahr“. Was sonst hätte die Mutter tun sollen, als die Polizei zu rufen. Und der Polizei blieb angesichts der bekannten Umstände auch nichts übrig, als die Freunde des Vermissten und seine bekannten Aufenthaltsorte abzuklappern.

Insofern war der Polizeieinsatz verhältnismäßig. Zumal es um ein „hohes Rechtsgut“ ging, das Leben eines Menschen. Als Begründung für sein Handeln erklärte der Kläger: „Ich hatte Liebeskummer wegen der Trennung von meiner Verlobten.“

Von Thomas Nagel