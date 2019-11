Hannover bleibt dunkel

Hannover

Hannover leuchtet nicht, sondern bleibt dunkel: Am kommenden Mittwoch hätte sie eigentlich starten sollen, die zweite Ausgabe des Festivals, das 2018 mit beleuchteten Bauwerken und Lichtinstallationen – darunter eine Lichtdusche und ein leuchtendes Sparschwein – für Aufsehen sorgte. Doch es fehlt am Geld. „Wir haben nicht genug Sponsoren zusammenbekommen“, sagt Organisator Felix Reinhold.

Schon vor einem Jahr hatte der Veranstalter, die Garbsener Firma „Allstars“, tief in die Tasche greifen müssen, um das kostenlose Lichtfestival auf die Beine zu stellen. „Es war klar, dass wir das nicht nochmal in der Größenordnung so finanzieren können“, erklärt Chef Reinhold. Man wusste aber auch, dass „ Hannover leuchtet“ kein einmaliges Vergnügen bleiben soll. „Dafür war die Resonanz einfach zu groß“, so der Initiator. Rund 120.000 Menschen besuchten an fünf Tagen die insgesamt elf in der Stadt verteilten Illuminationen – von der Oper, über die Aegidienkirche bis zum Landesmuseum.

Nur 100.000 von 300.000 Euro gesammelt

Also gründeten die Initiatoren Anfang 2019 den Förderverein „ Hannover leuchtet“. „Um das Festival eindeutiger zu einer Sache der Gemeinschaft zu machen und weg von dem Privatunternehmen Allstars zu bringen“, so Reinhold. Auch die Sponsorensuche sollte so erleichtert werden. Leider klappte das nicht. „Für das Festival hätten wir rund 300.000 Euro benötigt, hatten aber nur 100.000 Euro beisammen.“ Eine Spar-Version kam für Reinhold und Co. jedoch nicht in Frage. „Wir wollen etwas in Hannover installieren, dass eine ähnliche Strahlkraft hat wie die Lichtkunstfestivals in Hamburg oder Paris. Entweder ganz oder gar nicht.“

Die Premiere 2018 hatte auch einige Unternehmen überzeugt, die ihre Unterstützung für 2019 bereits zugesagt hatten. „Die meisten wussten jetzt, dass wir keine Luftschlösser bauen“, so der Festival-Grüner Reinhold. Was war also der Grund für die fehlenden Gelder?

Querelen im Rathaus

„Die Querelen im Rathaus haben uns die Sache nicht einfach gemacht“, sagt Reinhold vorsichtig. Nach einer ersten Zusage der Stadt, sich am Festival zu beteiligen – mit dem Neuen Rathaus als Projektionsfläche und auch einer finanziellen Unterstützung – sei noch im Frühjahr die Absage gekommen. In dieser Zeit habe die Stadt wegen der Rathausaffäre bereits ohne wirkliche Spitze dagestanden. Die Verantwortung für eine Zusage an „ Hannover leuchtet“, wollte offenbar niemand übernehmen, glaubt Reinhold. Oder anders gesagt: Zusätzliche Scheinwerfer auf das in schlechte Licht geratenen Rathaus? Lieber nicht.

Ohne die Stadt als Partner hätten aber auch viele andere Sponsoren, wie etwa die großen städtischen Tochterunternehmen, gezögert. „Allein mit diesen hätten wir das Festival vermutlich schon stemmen können“, so Reinhold.

„Weniger Stromverbrauch als ein Arena-Konzert“

Er setzt nun große Hoffnung auf den nächsten Oberbürgermeister, egal ob grün oder schwarz. Der ökologische Aspekt dürfte zumindest kein Gegenargument sein: „Wir verbrauchen auf unserem mehrtägigen Festival weniger Strom als ein Konzert in der Tui-Arena. Einfach, weil wir mit wenigen Scheinwerfern große Effekte erzielen.“

„ Hannover leuchtet“ 2019 falle nicht aus – „es wird auf 2020 verschoben“, so formuliert es Reinhold am liebsten. Zunächst werde man dem neuen OB Zeit geben, sich im Rathaus einzurichten, dann das Gespräch mit ihm suchen.

Weniger Lichtpunkte 2020

Kommen dann genug Sponsoren zusammen soll es wieder mehrere „Lichtpunkte“ in Hannover geben, verrät die künstlerische Leiterin Nur Taren. Allerdings in etwas reduzierter Form als 2018. Geplant sind bislang nur acht bis zehn Installationen. „Das Konzept ist noch in der Abstimmung“, so Taran. Fest stehe aber bereits das Motto: „Künstliche Intelligenz“. Mit Leben gefüllt werden solle es durch vermehrt interaktive Kunstwerke – etwa im Maschpark – und Diskussionsrunden, sogenannten Zukunfts-Speakern. „Mehr Kommunikation statt nur Konsum“, so Taran.

Auch der Termin steht schon fest: Vom 4. bis 8. November 2020 soll Hannover endlich wieder leuchten. Damit finanziell nichts schief geht, setzt man als weiteres Standbein auf Crowdfunding – also Spenden aus der Masse: „Die Hannoveraner können nun einzelne Objekte selbst zum Strahlen bringen“, so Felix Reinhold. Sein Unternehmen „Allstars“ habe das Lichtkunstfestival 2018 aus der Taufe gehoben. „Jetzt gehe es darum, dass ‚ Hannover leuchtet‘ anfängt selbstständig zu leben“, findet er. „Und wenn die Stadt dieses Mal dabei ist, klappt das sicher.“

