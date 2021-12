Hannover

Ein Glück für die Frauen ist Peter E. (45) wohl nicht. Seine Ex-Frau (37) will seinetwegen eine Traumatherapie machen. Das sagte die Rentnerin aus Ricklingen zumindest am Mittwoch als Zeugin im Amtsgericht aus. Im letzten Gerichtsfall des Jahres wurde E. wegen Beleidigung in drei Fällen zu sechs Monaten und zwei Wochen Gefängnis verurteilt. „Sie sind ein sechsfacher Bewährungsversager, deshalb kann es keine Bewährung mehr geben“, erklärte Richter Michael Siegfried im Urteil. Bereits vor der gestrigen Verurteilung in drei Fällen der Beleidigung hatte er drei Geldstrafen aufgebrummt bekommen – immer stand er unter Bewährung.

Das zweite Corona-Jahr hat auch in der Justiz Spuren hinterlassen. Die Zahl der Strafsachen ist unter die 9000er Marke gesunken. In 2021 verhandelten die Richter 8856 Strafdelikte. Gerichtssprecher André Simon hat dafür eine Erklärung: „Es werden wohl weniger Kontrolldelikte verfolgt, weil die Polizei dafür keine Zeit mehr hat.“ Wegen der vielen Corona-Kontrollen und Querdenker-Demos seien die Einsatzkräfte sehr belastet. Auch die Zahl der Wohnungseinbrüche sei in den häuslichen Zeiten der Pandemie stark gesunken.

Wegen Corona gibt es mehr Strafbefehle

In 2019 wurden noch rund 9700 Strafurteile gesprochen. Viele Verfahren werden aus Gründen der Kontaktbeschränkung auch ohne Verhandlung nur mit einem schriftlichen Urteil (Strafbefehl) beendet. Das war auch schon 2020 so.

Zurück zu Peter E. Der Mann mit den glatten, langen Haaren hat bereits 39 Eintragungen im Strafregister. Beleidigung, Bedrohung, Drogendelikte und Körperverletzungen. Am Mittwoch stand er vor Gericht, weil er eine Ex-Freundin und ihren Mann Anfang Juni 2021 in Leinhausen übelst beleidigt hatte.

Am 8. September geriet der Mann mit Halbglatze und hängenden Schultern mit seiner geschiedenen Frau in Ricklingen aneinander. „Ich wollte nicht, dass er bei mir ist“, erzählte die Rentnerin. Aber er hätte sonst die Tür eingetreten. Wiederholt kam Anfang September die Polizei. Und Peter E. beschimpfte seine Ex als „Hure“ und „Nutte“.

Deutlich weniger Reiseklagen in 2021

Die Zahl der Zivilverfahren im Amtsgericht Hannover ist 2021 signifikant gesunken von gut 14 000 (2020) auf 11 163 in diesem Jahr. Gerichtssprecher Simon überrascht dieser deutliche Rückgang ebenfalls. Er hat aber eine Erklärung, die sicher einiges erklärt. Da der Reisekonzern Tui seinen Sitz in Hannover hat, werden sämtliche Reiseklagen auch am hiesigen Amtsgericht verhandelt. Und die Pandemie sorgte 2021 bekanntlich nicht für einen Reiseboom.

Peter E. fühlt sich zu seinen Ex-Frauen so hingezogen, weil er kein eigenes Dach über den Kopf hat. Nun sein Wohnsitzproblem hat sich für die nächsten Monate gelöst. Bis ins nächste Jahr hinein muss er noch zwei Geldstrafen, die er nicht bezahlt hatte, absitzen. Und dann stehen ja noch sechs Monate und zwei Wochen Gefängnis an.

In der Justiz heißt es nun bis Montag: Stillstand der Rechtspflege. Es sei denn, es fällt noch ein Hafttermin an.

Von Thomas Nagel