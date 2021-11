Let’s Dance auf Tour in Hannover: Von Paso Doble bis Wiener Walzer

Hannover

„Wir haben Publikum!“, ruft Moderator Daniel Hartwich zur Begrüßung aus. Ungläubiges Kopfschütteln, sprachloses Erstaunen, feuchte, glitzernde Augen – auf Bühnen- und Tribünenseite. Für viele Zuschauer ist es der erste Eventbesuch dieser Größenordnung seit Monaten. Seit Jahren. Für die Künstler, die in den letzten beiden „Let’s Dance“-Staffeln coronabedingt vor leeren TV-Studiorängen tanzten, ist die Präsenz des Livepublikums einfach nur überwältigend, beinahe surreal.

Lange Zeit war unklar, ob und in welcher Form die Tour realisiert werden kann. Man entschied sich schließlich für die Umsetzung des 2G-Modells. 8.000 „Let’s Dance“-Fans dürfen somit unmaskiert dem größten Tanzspektakel des Landes frönen, das für einen Abend das frisch gewienerte Parkett in der ZAG-Arena auf dem Expo-Gelände verlegt hat. „Mehr Leute als in Island“, stellt Teilnehmer Rúrik Gíslason erstaunt fest.

Beliebte Jury beäugt wieder die Tanzpaare

Außerdem im Show-Gepäck: dutzende Konfetti- und Glitzerkanonen, Feuerschalen, Straßenlaternen, Eifeltürme, Kristallleuchter und was man eben so braucht, um Stimmungen und Settings aller Couleur zu kreieren. Sechs feste Tanzpaare - jeweils ein Promi mit einem Profitänzer – wirbeln, schweben, hopsen und gleiten an diesem Abend über die Tanzfläche. Jedes Paar zeigt zwei Tänze. Die Show wird durch weitere Profitanz-Gesichter aus dem bekannten Fernsehensemble und durch Gruppentänze ergänzt.

Am Ende des Bühnensteges thront die dreiköpfige Jury hinter ihrem samtverkleideten Richterpult. Von hier aus beäugt sie kritisch die Fußarbeit, den Ausdruck und ob die Figuren auch wirklich „schön ausgetanzt“ werden und die Tänzer „auch schön in der Hüfte stehen“. Laufstegcoach Jorge Gonzalez, Ex-Profitänzerin Motsi Mabuse und Juryanführer und „King of Kelle“ Joachim Llambi sind wie Zeremonienmeister Daniel Hartwich in absoluter Bestform. Das Publikum bekommt ein wahres Pointen-Pingpong mit herrlich bissigen Sticheleien und vertrauten Lobhudeleien geboten.

Stars tanzen Paso Doble, Wiener Walzer und Tango

Wer die letzten beiden TV-Staffeln verfolgt hat, erkennt viele der dargebotenen Tänze wieder. Artistin Lili Paul-Roncalli, Tochter der Zirkusinstitution Bernhard Paul, ertanzte sich 2020 gemeinsam mit Massimo Sinató den Sieg. Auf der Live-Tour tanzt Paul-Roncalli zusammen mit Andrzej Cibis. Ihr Freestyle aus Paso, Rumba, Cha-Cha-Cha und Contemporary zu „Clubbed To Death“ zeigt einmal mehr in Perfektion die Präzision und Präsenz der übergelenkigen und ausdruckstarken Zirkustochter.

„GZSZ“-Darstellerin Valentina Pahde und Valentin Lusin beim Freestyle Quelle: SAMANTHA_FRANSON

„GZSZ“-Darstellerin Valentina Pahde und Valentin Lusin brillieren mit ihrem zauberhaften Wiener Walzer zu Meghan Trainors „What If I“ sowie ihrem barfüßig-getanzten, intensiven Freestyle. „Mit einem Körperfettanteil nahe Knäckebrot“: Schauspieler Tijan Njie und Kathrin Menzinger bringen mit ihrem legendären Tango zu Billie Eilishs „Bad Guy“ das Parkett zu Glühen. Tanz- und Liebespaar Luca Hänni und Christina Luft verzaubern vor allem mit ihrem herzerwärmendem Frischverliebtheitscharme. Der isländische Staffelgewinner und „schönste Fußballer der Welt“ Rúrik Gíslason bringt gemeinsam mit Tanzpartnerin Renata Lusin einen feurigen Paso Doble und einen Jive zu „Don’t Worry, Be Happy“ auf die Tanzfläche.

Nicolas Puschmann wird „Dancing Star Hannover“

„Let’s Dance“ ist lodernde Feuer und sprühende Funken. Das Lichtkonzept: eindrucksvoll. Die Choreografien: meisterlich. Die Kostüme sind in Strass getauchte Träume. Hauchzarte Gaze, neongrelle Stoffe, schimmernder Satin in allen Farben des Regenbogens zieren die durchtrainierten Tänzerkörper, die wie bunte Kreisel über die Tanzfläche flimmern und flackern. Die Show ist mal elegant, dann wieder frech und provokant, ist mal Opernball, mal Musical.

Eine reine Tanzshow mit hübschen Kleidern und Glamour pur ist „Let’s Dance“ schon lange nicht mehr. Das Showkonzept hat sich im Laufe der Jahre mit und durch seine Teilnehmer, die Jury, die Moderation und vor allem die zahlreichen popkulturellen Momente in den Performances, zu einem Format mit Format entwickelt. Mit wichtigen Messages und einem ausgezeichneten Gespür für Zeitgeist.

Nicolas Puschmann mit seinem Tanzpartner Vadim Garbuzov Quelle: SAMANTHA_FRANSON

So fällt die Wahl des „Dancing Stars Hannover“ auch auf „Prince Charming“-Gewinner Nicolas Puschmann und seinen Tanzpartner Vadim Garbuzov. Das begeisterte Publikum entscheidet sich via Handy-Voting für das erste Mann-Mann-Tanzpaar der „Let’s Dance“-Geschichte. Ob romantischer Langsamer Walzer oder Slapstick-durchtränkter Charleston zu Nina Hagens „Du hast den Farbfilm vergessen“ - Puschmann und Garbuzov unterhalten, verzaubern, setzen Zeichen. Am Ende verlassen alle Anwesenden die Halle mit einem beseelten Freudestrahlen im Gesicht und einem Glühen im Herzen. Wunderbar, dass diese Emotionen wieder zurückkehren.

Von Aline Westphal