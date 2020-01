Lena Meyer-Landrut und Mark Forster ein Paar?

Hannover

Die Sängerin aus Hannover-Misburg und der Musiker hätten Silvester im Luxushotel „Bachmair Weissach Spa & Resort“ am Tegernsee verbracht, wo sie „völlig ungeniert“ ihre junge Liebe gezeigt hätten, berichtete die „Bunte“. Laut „Welt“ soll die Beziehung der beiden schon mehrere Monate laufen, das soll eine Quelle der Zeitung bestätigt haben.

Forster und Lena kennen sich aus „ The Voice Kids “

Fakt ist: Die ESC-Gewinnerin von 2010 und Forster kennen sich schon länger. 2015 saßen beide in der Jury der Casting-Show „ The Voice Kids“. Im Februar vergangenen Jahres sprach die 28-Jährige mit der Zeitschrift „Brigitte“ über Forster und geriet dabei regelrecht ins Schwärmen über ihren Kollegen. „Er ist ein super Typ, wir verstehen uns sehr gut. Er hat die Garderobe neben mir und manchmal kommen kleine Klopfzeichen“, so Meyer-Landrut. Forster sei „ein herzensguter Mensch, ehrlich und authentisch – vor und hinter der Kamera und das schätze ich sehr an ihm.“

Beide trennten sich 2019 von ihren Partnern

Beide sollen sich vergangenes Jahr von ihren Partnern getrennt haben – der Weg für eine neue Liebe wäre also frei. Lena Meyer-Landrut soll viele Jahre mit dem Basketballspieler Max von Helldorff liiert gewesen sein. Forster soll sich laut „Bild“ vergangenes Jahr von seiner Freundin getrennt haben – nach mehr als zehn Jahren.

Doch zumindest von Meyer-Landrut wird es vorerst kaum Neuigkeiten, geschweige denn Pärchenfotos geben: Sie hat sich eine Auszeit von den sozialen Medien verordnet. „Verabschiede mich hiermit, breche auf zu ’nem kleinen Social Media Detox“, schrieb die Sängerin bei Instagram.

Von Neue Presse