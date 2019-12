Frieden im Rathaus dank Schlichtung

Hannover

Kurz vorm Weihnachtsfest kehrt im Rathaus Frieden ein. In stundenlanger Sitzung hat sich eine Schlichtungsstelle im Streit um die Leistungsprämien geeinigt.

Unter Vorsitz von Thorsten Beck. Präsident des Landesarbeitsgerichts Bremen, handelten Verwaltung, Gesamtpersonalrat ( GPR) und die Gewerkschaft Verdi ein Ergebnis aus, das eine Auszahlung unter veränderten Modalitäten ermöglicht. Die Einheitsprämie für alle wird damit abgeschafft. Die Stadt hatte den 8500 tariflich Beschäftigten seit Jahren eine pauschale Leistungsprämie von 697 Euro am Ende des Jahres gezahlt.

„Im Sinne der Beschäftigten“

Personaldezernentin Rita Maria Rzyski hatte die Vereinbarung nach Beschwerden des Rechnungsprüfungsamtes für unwirksam erklärt. Mitarbeitervertretung und Gewerkschaft waren nach wie vor von Rechtmäßigkeit ausgegangen. Die Einsetzung der Schiedsstelle und die Verhandlungen zeugten, so Rzyski, vom „klaren Willen, eine Einigung im Sinne der Beschäftigten zu erzielen“. Die Schlichtung sei, so stimmt GPR-Chefin Karin Gödecke zu, ein geeignetes Instrument, um unter neutraler Federführung in durchaus harten Verhandlungen zu konstruktiven Ergebnisse zu kommen.

Für die Jahre 2019 und 2020 legt eine neue Dienstvereinbarung fest, dass es für alle Beschäftigten einen einheitlichen Sockelbetrag geben wird. 90 Prozent der von ihnen angesparten Prämiensumme gehen an mindestens 85 Prozent der Beschäftigten. 7,5 Prozent Topleister können mit zehn Prozent zusätzlich aus dem Prämientopf rechnen. 7,5 Prozent der Beschäftigten, die laut Stichtagsregelung keinen vollen Leistungsbeitrag erbringen, gehen leer aus.

Rat muss zustimmen

Die Dienstvereinbarung soll spätestens bis Mitte Januar abgeschlossen werden. Festgelegt haben die Schlichter auch, dass der Zulagentopf nicht mehr um 250.000 Euro für die Stadtkasse geschmälert wird, wie es der Tarifvertrag Beschäftigungssicherung vorgesehen hatte. Der Rat muss diesem Passus noch zustimmen.

Personalrat und Verwaltung nehmen so schnell wie möglich Verhandlungen über die von 2021 an greifende Dienstvereinbarung auf. Die Einbeziehung der Beamten ist darin vorgesehen. Ausgangspunkte sind Prozentzahlen der Jahre 2019 und 2020. Danach erhalten 25 Prozent eine Leitungsprämie nach Landesregelung.

Mit dem Ergebnis ist jede Seite zufrieden. Es sei „gelungen, Differenzen über die Rechtsgrundlagen beizulegen und eine gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden“.

