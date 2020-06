Der Bezirksrat hat den Plänen der Stadt Hannover bereits einstimmig die rote Karte gezeigt.Nun übt auch der Steuerzahlerbund harsche Kritik an der Brandschutzsanierung des früheren Bürgeramtes an der Leinstraße. Er will nicht hinnehmen, dass mehr als eine halbe Million Euro in ein Gebäude investiert werden sollen, das ohnehin bald abgerissen wird.