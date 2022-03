Hannover/Nürnberg

„Am Ende hatten die Nürnberger die Nase vorn“, sagt Heiko Heybey vom hannoverschen Surfverein Leinewelle mit Anerkennung. Während das Surfprojekt in Hannover noch eine Baustelle ist, haben die Nürnberger zum Wochenende die Eröffnung ihrer Fuchslochwelle gefeiert – eine Delegation aus Hannover war dabei. „Es war ein großartiges Erlebnis“, sagt Heybey, nachdem er auf der künstlichen Welle gesurft ist.

Surfprojekt in der Pegnitz fertiggestellt – vor Hannover

Der Fluss Pegnitz fließt etwa genauso träge durch die Frankenhauptstadt wie die Leine durch Hannover. Nördlich vom Stadtzentrum aber, direkt an der Kläranlage, ist für den Verein „Nürnberger Dauerwelle“ eine Wehranlage errichtet worden, die den Fluss staut und Deutschlands erste künstliche und ganzjährig nutzbare Surfwelle ermöglicht. Eigentlich hätte dieser Superlativ in Hannover stattfinden sollen.

Die Bedingungen waren fast gleich. Nürnberg und Hannover haben vor knapp zehn Jahren etwa zeitgleich mit der Planung begonnen und ziemlich schnell auf die gleiche Dreamwave-Technik gesetzt. Mit drei steuerbaren Stahlplatten am Gewässergrund lässt sich die Flussströmung so modulieren, dass dahinter eine künstliche Welle entsteht, auf der Surfen möglich ist.

Streit mit Fischereiverein, Bauprobleme und Hochwasser

„Anfangs waren wir immer ein Stück schneller als die Nürnberger“, sagt Heybey wehmütig. Dann entbrannte in Hannover ein jahrelanger Streit mit dem Fischereiverein, der um die Gewässerökologie fürchtete. Und 2021, als endlich alle Konflikte ausgeräumt waren, gab es zunächst Untergrundprobleme auf der Baustelle und nun 2022 noch starkes Hochwasser, das die Baustelle überspülte.

Fuchslochwelle in der Pegnitz in Nürnberg: Mit drei steuerbaren Stahlplatten am Gewässergrund lässt sich die Flussströmung so modulieren, dass dahinter eine künstliche Welle entsteht, auf der Surfen möglich ist. Quelle: Sebastian Stern

Einen weiteren Vorteil hatten die Nürnberger Surfenthusiasten: Sie mussten ihr Projekt nicht selbst finanzieren. Fast die Hälfte der dortigen Kosten von rund 3 Millionen Euro trug der Freistaat Bayern, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Eröffnung am Freitag betonte. Die Stadt Nürnberg schoss die gleiche Summe hinzu, einen kleinen Restbetrag gab Adidas als Sponsor. Inzwischen werden solche Surfwellen an vielen Stellen in Deutschland geplant. Sie gelten als Touristenmagnet, als Ergänzung kommunaler Sportangebote – und als Ausweis dafür, wie trendy eine Stadt ist.

Enercity als Hauptsponsor der Leinewelle

In Hannover finanziert sich die Leinewelle ohne öffentliches Geld. Der Verein hat Enercity als Hauptsponsoren gewonnen, zahlreiche Unternehmen wie Gundlach und Meravis sowie Einzelpersonen haben das Projekt mit Geldbeträgen unterstützt. Mehr als eine Million Euro sind zusammengekommen. Noch ist ein Fehlbetrag offen, weil die Bauprobleme die Leinewelle verteuert haben.

Eröffnung der Surfwelle Fuchslochwelle in der Pegnitz. Hier: Sebastian Stern und Heiko Heybey vom Verein Leinewelle aus Hannover bei der Eröffnung in Nürnberg. Quelle: Leinewelle

Immerhin: In Nürnberg hat sich jetzt gezeigt, dass die Technik funktioniert. Wie auch in Hannover ist als Mindestdurchfluss zum Surfen eine Wassermenge von einem Kubikmeter pro Sekunde und acht Meter Anlagenbreite berechnet worden. Bei der Eröffnung der Fuchslochwelle waren es nun sogar nur 0,8 Kubikmeter. „Dadurch war die Welle etwas kleiner, aber sie ließ sich trotzdem gut surfen“, sagt Heybey.

In Hannover laufen derweil wieder die Arbeiten in der Flussenge unterhalb des Beginenturms in der Altstadt. Einen neuen Zeitpunkt für die Leinewellen-Eröffnung aber will der Verein erst nennen, wenn „die Baustelle so weit ist, dass keinerlei statische Unwägbarkeiten mehr drohen“, sagt Heybey. Dass es aber 2022 werde, stehe außer Frage.