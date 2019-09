Auf die Welle, fertig, los: Der Verein Leinewelle hat mit dem Bauunternehmen Gundlach den nächsten Partner an Land gezogen. Das familiengeführte Unternehmen unterstützt das Vorhaben mit 200.000 Euro. Zurzeit wird die Anlage im Modell in einem Wellenkanal an der Uni Innsbruck final getestet.