Leinenpflicht für Katzen: Kastration ist der beste Tierschutz

Hannover

Katzen, junge zumal, finden viele Menschen total putzig, das belegen schon Abermillionen von Katzenvideos im Internet. Über die Niedlichkeit vergessen fast ebenso viele Menschen, dass Katzen immer noch kleine Raubtiere sind, dass sie sogar, wenn sie die Möglichkeit haben, viel mehr jagen, als sie fressen könnten – nicht nur Mäuse, sondern auch andere Säugetiere und Vögel.

Insofern ist die Forderung zweier niederländischer Juristen, Hauskatzen keinen Freilauf mehr zu gewähren, durchaus nachvollziehbar. Unstrittig ist, dass die deutschlandweit 15 Millionen Hauskatzen, von denen bis zu zwei Millionen verwildert sind, nicht gerade eine Hilfe sind, wenn es darum geht, den schrumpfenden Singvogelbestand wieder zu stabilisieren.

Natürlich ist der Vogelschwund in erster Linie menschengemacht – die dazugehörigen Stichworte lauten „Pestizide“ und „Insektensterben“ –, aber streunende Katzen räumen nun mal, ihrem Instinkt folgend, ebenfalls nach Kräften in Gärten, Feldern, Wiesen und Wäldern auf. Und natürlich ist das Einsperren oder Anleinen der kleinen Räuber kein Allheilmittel – nur eine konsequent umgesetzte Kastrationspflicht gerade auch der herrenlosen Streuner würde Wirkung zeigen. Der Bedarf ist immens, wie in Niedersachsen die Aktion zur Kastration verwilderter Hauskatzen zeigt – die 150.000 Euro, die zur Verfügung standen, waren nach nur sieben Tagen verbraucht.

Von Michael Lange