Mit etwas über zwei Monaten Verspätung startet die Maschseeflotte am morgigen Mittwoch in die neue Saison. Wegen des Coronavirus allerdings unter besonderen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen.

Kapitän Jens Treudler (53) wird vom 1. Juli an die „ EMS Hannover“ steuern, das kleinste Schiff der Vierer-Flotte, das Cabrio mit dem größten offenen Deck auf Hannovers Haussee. Anlegen darf der Üstra-Kapitän nur am Halt „Fackelträger/Nordufer“, die anderen Anleger rings um den See fährt er nicht an, um überall die Hygiene- und Abstandsregeln gewährleisten zu können.

Zwischen 11 und 17 Uhr heißt es jeweils zur vollen Stunde „Leinen los“. Die Fahrt über den See dauert dann 40 Minuten. Die übrigen 20 Minuten verwenden die Mitarbeiter zur Desinfektion an Bord. 20 Passagiere dürfen jeweils mitfahren, für alle besteht eine Maskenpflicht. Außerdem müssen sie ihre Kontaktdaten hinterlegen und an Bord einen Mindestabstand von 1,50 Meter zu Personen halten, die nicht aus dem eigenen Haushalt stammen. Speisen und Getränke gibt’s in dieser Saison nicht an Bord. Charter-, Brunch- und Kaffeefahrten fallen aus.

Üstra-Vorstandsvorsitzender Volkhardt Klöppner (51) ist froh, dass es überhaupt losgeht, wenn auch mit umfassendem „Sicherheits- und Hygienekonzept“ und den „Anpassungen im Fahrplan“. Zunächst verkehrt nur die „ EMS Hannover“ auf dem Maschsee, sollte der Bedarf groß sein, können auch noch die übrigen Schiffe der Flotte eingesetzt werden: der Solarkatamaran „ EMS Europa“, das Partyschiff „ EMS Niedersachsen“ mit der Theken- und Musikanlage und das Kabinenschiff „ EMS Deutschland“. Erstmal bleibt es aber bei der „ EMS Hannover“, gesteuert von Jens Treudler. Seit 21 Jahren fährt er die Schiffe der Maschseeflotte, bei der üstra hatte er seine Karriere gestartet.

