Jugendorganisationen fordern Entlassung von Uni-Professor Stefan Homburg

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat sich der hannoversche Finanzexperte Stefan Homburg zu einer Leitfigur der Coronaskeptiker entwickelt. Bei Anti-Corona-Demonstrationen trat der Professor für Öffentliche Finanzen an der Leibniz Universität Hannover in der jüngeren Vergangenheit häufiger als Redner auf, kritisierte dabei das Krisen-Vorgehen der Bundesregierung scharf. In einem am Sonntag abgesetzten Beitrag bei Twitter verglich er zudem das derzeitige politische Klima mit dem Beginn der Naziherrschaft 1933 und sorgte damit für Entsetzen bei Studierenden und Uni-Mitarbeitern.

Ein Tweet, der „das Fass zum Überlaufen gebracht“ hat, wie Svenja Appuhn, Sprecherin der Grünen Jugend Niedersachsen bekräftigt. Gemeinsam mit der Linksjugend Niedersachsen sowie den Jusos Niedersachsen hat die Jugendorganisation der Grünen einen zweiseitigen Brandbrief an die Leitung der LUH verfasst, in dem sie die Entlassung Homburgs fordert.

Vorwurf: Homburg nutzt Hochschul-Infrastruktur für politische Zwecke aus

In dem offenen Brief heißt es, dass die Kritik am Krisen-Management der Bundesregierung unter dem Aspekt der Meinungsfreiheit erlaubt sein muss. Dennoch halte man „diese Demonstrationen für problematisch“, da dort bewusst Verschwörungstheoretiker und Rechtsextremisten angezogen und Falschinformationen verbreitet werden würden. Die Jugendorganisationen betonen zudem die Gefahr seiner Einflussnahme: „Wenn jemand mit dem Rang eines Professors öffentlich auftritt, dann genießt er aufgrund seines akademischen Titels bei vielen Bürgern ein gewisses Grundvertrauen.“

Besonders prekär sei es aber, dass Homburg für die Verbreitung seiner Thesen auch die Infrastruktur der Hochschule nutzte. So soll er auf dem Server der Uni unter anderem ein Video seiner Demo-Rede vor 5000 Corona-Skeptikern in Stuttgart am 9. Mai hochgeladen haben, welches nach seinen Worten von Youtube gelöscht worden sein soll. Dort spricht er von „gleichgeschalteten Medien“ und „korrumpierten Wissenschaftlern“. Dieses Video sowie thematische Artikel und Interviews vom ihm sind auf der Seite des von ihm geleiteten Instituts für Öffentliche Finanzen als „Beiträge zur Coronakrise“ verlinkt.

Auch Asta übt Kritik – Kritische Studenten aus Vorlesung verbannt?

Auch der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Uni Hannover verurteilt das Vorgehen Homburgs. „Wir beobachten die Situation bereits seit Wochen mit wachsendem Unmut und Entsetzen“, so Asta-Sprecher Nils Heidenreich. Ähnlich wie die Linksjugend, Grüne Jugend und die Jusos ist auch der Asta der Meinung: „Die Verknüpfung, die Professor Homburg betreibt, zwischen seinem verschwörungsideologischem Aktivismus und seiner universitären Leitungsfunktion, ist nicht mehr tragbar. Dass dies zum Teil auf dem Rücken der Studierenden ausgetragen wird, muss unterbunden werden.“

Nach NP-Informationen soll Professor Homburg auch mehrere Studierende von Online-Vorlesungen ausgeschlossen haben, da sich diese kritisch zu seinem politischen Handeln äußerten.

Grund genug zu handeln, finden die drei Jugendorganisationen. Zu lange habe sich die Leibniz-Uni bedeckt gehalten, sich nur unzureichend distanziert. Im Brandbrief wird gefordert: „Professor Homburg muss angesichts der Verbreitung kruder Falschinformationen, der Auftritte auf problematischen Demonstrationen sowie der geschichtsrevisionistischen Relativierung nationalsozialistischer Gräuel aus dem Dienst an der Universität entlassen werden.“

Land bei Personalien machtlos – keine LUH-Stellungnahme zum offenen Brief

Da sich Homburg allerdings stets auf die Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit bezieht, die Professoren große Freiheiten einräumt, dürfte dies jedoch schwer umsetzbar sein. Das Land Niedersachsen habe keine Handhabe, heißt es aus dem niedersächsischen Wissenschaftsministerium auf NP-Nachfrage. Es greife das „Prinzip der Hochschulautonomie“, welches den Hochschulen das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze zugesteht.

Wie Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag sagte, prüfe das Wissenschaftsministerium aber gemeinsam mit der Leibniz-Uni, ob Homburg den Uni-Server genutzt habe, um dort seine "abstrusen Vorstellungen" zu verbreiten. Die Landesregierung beobachte den Fall Homburg "kritisch".

Bis Redaktionsschluss am Freitag erhielt die NP keine Stellungnahme der Uni-Leitung zu den Forderungen. Vor einigen Wochen teilte das Präsidium der Uni jedoch mit, dass es Homburgs Haltung ausdrücklich nicht teile. Präsident Volker Epping und seine Kollegen der Hochschulleitung betonten, dass „die Meinungsäußerung von Herrn Homburg nicht im Namen der Leibniz Universität Hannover abgegeben wurden.

Von Jens Strube und Sascha Priesemann