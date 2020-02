Kurioser Einsatz für die Bundespolizei in Hannover: Beamte holten am Sonntag am Hauptbahnhof einen Schwarzfahrer aus einem Regionalzug, der in er Toilette der Westfalenbahn seine Wäsche gewaschen hatte. Mit seiner Aktion setzte der 28-Jährige auch den Fahrgastraum unter Wasser.