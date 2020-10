Leibniz-Uni Hannover: TIB ist „Bibliothek des Jahres“

Hannover

And the winner is... Hannover hat die beste Bibliothek Deutschlands. Die „TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek“ der Leibniz Universität Hannover gilt als weltweit größte Fachbibliothek für Technik und Naturwissenschaften. Am Sonnabend ist sie vom Deutschen Bibliotheksverband (dbv) und der Deutschen Telekom Stiftung als „Bibliothek des Jahres 2020“ ausgezeichnet worden. Passend: am Tag der Bibliotheken.

Den mit 20.000 Euro dotierten Preis erhält die TIB für herausragende zukunftsorientierte Bibliotheksarbeit, etwa bei der digitalen Langzeitarchivierung sowie Entwicklungen von Services an der Schnittstelle von analogen und digitalen Formaten.

TIB übernimmt „Vorreiterrolle beim digitalen Wandel durch Bibliotheken“

Frank Mentrup, Präsident des Deutschen Bibliotheksverbandes, unterstrich: „Mit der TIB zeichnen wir eine wissenschaftliche Bibliothek aus, die eine Vorreiterrolle in der Gestaltung des digitalen Wandels durch Bibliotheken einnimmt“, sagt er und betont: „Nicht zuletzt auch durch die Aufrechterhaltung der Literaturversorgung in der Corona-Krise ist die TIB eine überaus preiswürdige Bibliothek.“

Der Direktor der TIB, Sören Auer, freute sich über die Auszeichnung, sie sei eine tolle Anerkennung für die großartige Arbeit der 550 Mitarbeiter. „Sie verdeutlicht die Bedeutung und unsere Erfolge bei der digitalen Transformation der Bibliothek und zeigt, dass wir mit der Verzahnung klassischer Bibliotheksangebote und innovativer Forschungsergebnisse die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt haben.“

Preisverleihung findet digital statt – auch Ex-Innenminister dabei

Der digitalen Vorreiterrolle entsprechend fand die Übergabe virtuell statt – coronabedingt. Dabei wurde der Livestream, zu dem aus ganz Deutschland Redner zugeschaltet wurden, aus einem kleinen Studio der TIB gesteuert. Ursprünglich sollte die Preisverleihung im Hauptgebäude der TIB stattfinden, zu der auch der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom Stiftung nach Hannover gekommen wäre.

„Bibliothek des Jahres“: Moderator Jens Olf, Leiter der Volltextversorgung der TIB, moderierte die digitale Preisverleihung, an der auch Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière teilnahm (unten rechts). Quelle: TIB

Auch er wurde in den Livestream zugeschaltet, zeigte sich glücklich, dass in dem Jahr auch erstmals die mit 7.000 Euro dotierte Auszeichnung „Bibliothek des Jahres 2020 in kleinen Kommunen und Regionen“ verliehen wurde (Preisträger: Stadtbibliothek Gotha), um auch das Engagement kleinerer Stadt- und Gemeindebibliotheken sichtbar zu machen. „Diese Orte sind es, die durch ihre zahlreichen digitalen Angebote einen wichtigen Beitrag zur außerschulischen digitalen Bildung leisten.“

Von Jens Strube