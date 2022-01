Die geplante Verlängerung der Winterruhe in Niedersachsen hat Folgen für die Klausurenphase an der Leibniz-Uni Hannover. Studierende werden nur mit einem negativen Testnachweis zur Prüfung zugelassen – unabhängig ihres Impf- oder Genesenenstatus. Kritik an den Plänen kommt aus der Studierendenschaft.