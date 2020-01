Lehrter Dealer nach Unfallflucht in Hannover gefasst

Hannover/Lehrte

Der Fahrer eines Fiat Panda verursachte am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall am Deisterkreisel (Linden-Süd) und setzte sich ab. Die Fahndung nach dem Flüchtigen führte dazu, dass die Polizei in Lehrte seinen 19-jährigen Sohn als mutmaßlichen Drogendealer festnehmen konnte.

Der Vater hatte im Deisterkreisel offenbar einen plötzlichen Spurwechsel vorgenommen, da er den vorgegebenen Richtungspfeilen nicht folgen wollte. Das zwang die Fahrerin eines Skoda Fabia zu einem abrupten Bremsmanöver. Dabei stieß sie mit einem VW Golf zusammen. Der Fahrer des Fiat Panda aber fuhr ungeachtet des Unfalls weiter. Die beteiligten konnten sich jedoch sein Kennzeichen merken.

Die Ermittlungen führten die Polizei nach Lehrte, wo der Halter des Fiats gemeldet ist. Zwei Beamte (25, 43) des dortigen Polizeikommissariats klingelten gegen 18 Uhr an seiner Haustür. Als der 19-jährige Sohn des Halters öffnete, bemerkten die Fahnder sofort einen aufdringlichen Geruch nach Marihuana.

19-Jähriger widersetzt sich

Als die Beamten daraufhin die Wohnung betreten wollten, leistete der junge Mann Widerstand. Im Zuge des entstehende Gerangels wurde der 43-jährige Polizist leicht verletzt. Der 19-Jährige und ein gleichaltriger Besucher wurden festgenommen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten etwa ein Kilogramm Marihuana, 800 Euro, eine Feinwaage sowie Verpackungsmaterial und beschlagnahmten die Gegenstände. Gegen den 19-jährigen Bewohner wird nun wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Widerstands ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim soll er noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen den Besucher wird derzeit nicht ermittelt. Er konnte noch am Abend die Dienststelle wieder verlassen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der im selben Haus wohnende Vater des 19-Jährigen Fahrer des Fiats gewesen war.

Von Andreas Krasselt