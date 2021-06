Lehrte

Ein 49-Jähriger soll in Lehrte versucht haben, seine Mutter zu erwürgen. Erst seine Schwester konnten den Mann dazu bringen, von der 77-Jährigen abzulassen. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Nach ersten Erkenntnissen der Kripo war es am Donnerstag gegen 13.10 Uhr zunächst zu einem heftigen Streit zwischen Sohn und Mutter in deren Wohnhaus an der Feldstraße in Lehrte gekommen. Als die 77-Jährige kurz darauf auf die Terrasse ging, griff sie ihr Sohn von hinten an, stieß sie zu Boden und begann, sie zu würgen.

Enkelin wird Zeugin des Angriffs

Die Enkelin der Frau und Nichte des Angreifers wurde Zeugin des Vorfalls. Sie alarmierte die Polizei und rief ihre Mutter, die Schwester des 49-Jährigen zu Hilfe. Diese konnte den Angriff beenden – mit leichter körperlicher Gewalt, wie die Polizei berichtet.

Die wenig später eintreffenden Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen fest. Gegen ihn wird nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Der Mann wurde zunächst in Gewahrsam genommen und soll im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die 77-Jährige überstand den Angriff mit leichten Verletzungen, musste allerdings nicht im Krankenhaus behandelt werden.

Von Andreas Krasselt