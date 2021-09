Lehrermangel in Hannover: Gibt es eine Job-Garantie für Lehramtsstudierende?

Hannover

Schulen in Stadt und Umland von Hannover haben laut Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) nicht alle Stellen besetzt. „Die Unterrichtsversorgung leidet darunter enorm“, weiß GEW-Kreisvorsitzender Harald Haupt. Die Nachfrage nach qualifiziertem Lehrpersonal ist demnach aktuell groß. Und obwohl im vergangenen Studienjahr 461 Absolventinnen und Absolventen für den Lehrerberuf an Gymnasien, Sonderschulen und Berufsbildenden Schulen an der Leibniz-Universität ausgebildet wurden, beklagen Schulleitungen und GEW den Mangel an qualifiziertem Lehrpersonal.

„Ein Problem ist, dass Grundschul-, Hauptschul- und Realschullehramt nicht in Hannover studiert werden kann“, findet Haupt. Für die Studiengänge, die es in Hannover gibt, ist die Nachfrage hingegen groß: 2.968 Bewerbungen hat es auf 1.065 Studienplätze in den Bachelor-Studiengängen für Lehramt im Studienjahr 2020/2021 gegeben: „Das Lehramtsstudium an der Leibniz Universität ist sehr gut nachgefragt. Wir freuen uns darüber sehr, unter anderem weil bei uns qualifiziert ausgebildete Lehramtsstudierende später als Lehrerinnen und Lehrer auch unsere Studierenden von morgen ausbilden“, so LUH-Pressesprecherin Mechtild von Münchhausen.

Lehramtsstudent Daniel Teruel Hernandez (28) wollte schon als Jugendlicher Lehrer werden: „Schon in der Jugendfeuerwehr hat es mir Spaß gemacht, anderen Wissen zu vermitteln“, erzählt der 28-Jährige, der an der LUH Spanisch und Katholische Religion auf Lehramt studiert.

Student Daniel Teruel Hernandez freut sich bereits jetzt auf seinen Einsatz als Lehrer: „Das wird eine Herausforderung“, sagt er im NP-Gespräch. Quelle: Christian Behrens

Eineinhalb Jahre hat Teruel Hernandez noch von seinem Masterstudium übrig, danach stehen 18 Monate Referendariat an. Sobald das geschafft ist, hofft der Garbsener auf eine Anstellung in der Heimat: „Am liebsten an einer Schule in Garbsen.“

„Keine Job-Garantie“

Dass es einen Lehrermangel gibt, ist dem 28-Jährigen bewusst: „Und trotzdem gibt es keine Job-Garantie“, meint Teruel Hernandez, „es kommt immer darauf an, ob die Fächerkombination gebraucht wird.“ Er müsse beispielsweise hoffen, dass Spanisch eine an Schulen gefragte Sprache sei, wenn er in ein paar Jahren auf Jobsuche gehe.

Den Mangel an qualifizierten Nachwuchskräften begründet GEW-Vorstand Haupt auch mit zu schlechter Bezahlung: „Außerdem sind die Arbeitsbedingungen in den Klassenzimmern nicht optimal bei zu großen Schülergruppen und in altmodischen Gebäuden“, sagt Haupt. Teruel Hernandez lässt sich davon von seinem Traumjob nicht abbringen: „Ich kann mit einem A13-Gehalt rechnen, wenn ich an einem Gymnasium eine Lehranstellung bekomme. Damit komme ich sicher gut über die Runden.“ Weniger gut sehe es hingegen während der Referendariatszeit aus: „Da haben mir Freunde bereits berichtet, dass das Gehalt meist gerade so ausreicht.“ Denn: Für das Referendariat müssen die Studierenden oftmals in andere Städte umziehen. Die Schule, an der das Referendariat gemacht wird, können sich die Lehramtsanwärter nicht aussuchen.

Teruel Hernandez will nach Abschluss von Studium und Referendariat hochmotiviert in den Lehrerberuf starten: „Ein Traum wäre es, wenn man sich als Lehrer Zeit nehmen könnte für alle Schülerinnen und Schüler in der Klasse“, sagt Teruel Hernandez, „im Moment ist das bei einer Klassengröße von über 30 Kindern sicher schwierig und ich muss als Lehrer versuchen einen richtigen Spagat zu machen.“ Doch der 28-Jährige wolle sich der Herausforderung stellen: „Ich freue mich drauf und weiß, dass ich mir einen Job ausgesucht habe, der mir auch Spaß machen wird.“

Von Sophie Peschke