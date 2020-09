Hannover

Weihnachten kann kommen: Lego eröffnet eine Filiale in Hannovers Innenstadt. Der dänische Spielzeughersteller bezieht die ehemaligen Räume von Modespezialist Gerry Weber in der Großen Packhofstraße 30. Der Laden bietet 200 Quadratmeter Verkaufsfläche, außerdem weitere 230 Quadratmeter.

„Wir freuen uns, dass wir mit Lego, dem größten Spielwarenhersteller der Welt, einen Mieter mit außergewöhnlicher Strahlkraft und hohen Sympathiewerten in allen Altersgruppen als Folgemieter gewinnen konnten“, sagt Andreas Grüß, Geschäftsführer der Immobilienfirma Lührmann.

Anzeige

Die Große Packhofstraße sei der ideale Standort für Lego: „Die Frequenz ist sehr hoch, die Sichtbarkeit der Liegenschaft im Stadtbild hervorragend und das Einzugsgebiet Hannovers ist groß.“

Weitere NP+ Artikel

Der Standort: Der frühere Laden von Gerry Weber in der Großen Packhofstraße in Hannover. Quelle: HAZ

Lesen Sie auch: Was wird aus Hannovers Innenstadt?

Zweiter Lego-Store in Norddeutschland

Der neue Lego-Laden ist erst der zweite offizielle Lego-Store in Norddeutschland. Läden gibt es bereits in Berlin, Frankfurt, München, Saarbrücken, Düsseldorf, Hamburg, Nürnberg, Leipzig, Essen, Köln und Oberhausen.

Einen privat geführten Lego-Laden gibt es bereits in Hannover. Im „Land der bunten Steine“ in der Südstadt ( Hildesheimer Straße 103) gibt es seit 2011 eine große Auswahl der kleinen Kunststoff-Klötzchen – auch von anderen Anbietern.

Trotz Corona-Krise steigt der Umsatz

In der Corona-Krise hat sich das Lego-Geschäft zunehmend in das Internet verlagert. Dennoch stieg der Umsatz im vergangenen Halbjahr gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 um sieben Prozent auf 15,7 Milliarden dänische Kronen (2,1 Mrd Euro). Diese Zahlen gab der Spielzeughersteller am Mittwoch bekannt.

Die Zahl der Besucher auf der Verkaufs-Internetseite habe sich im ersten Halbjahr auf über 100 Millionen verdoppelt, sagte Lego-Chef Niels Christiansen. Die aktualisierte E-Commerce-Plattform und eine agile globale Lieferkette hätten es Lego ermöglicht, auf die Online-Nachfrage zu reagieren. Außerdem habe Lego intensiv mit dem Einzelhandel zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass Kunden weiterhin online beliefert werden konnten.

Lesen Sie auch: Junge steckt sich Lego-Teil in die Nase – zwei Jahre später taucht es wieder auf

Auch das Spielen in der digitalen Welt wurde populärer. „Die Downloads unserer digitalen Baukonstruktionen haben sich im ersten Halbjahr verdoppelt“, so Christiansen. Außerdem habe man eine steigende Nachfrage nach großen Bausets festgestellt. „Die Hälfte dieser Käufer sind Familien, die diese Sets zusammen bauen wollten.“ Lego habe in einer Zeit, in der viele Kinder nicht zur Schule gehen konnten und die Eltern von zu Hause aus arbeiteten, die richtigen Produkte anbieten können. Kernprodukte wie die Serien Lego Classic, Lego Technic, Lego Star Wars und Lego Speed Campions seien am stärksten nachgefragt gewesen.

Von NP