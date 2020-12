Hannover

Über die Anziehungskraft des stationären Einzelhandels ist viel gesprochen worden. Genauer: Über ihr Ende, gerade in Zeiten von Corona. Ein Blick in die Große Packhofstraße am Donnerstag in Hannover zeigte jedoch genau das Gegenteil: Hunderte Menschen reihten sich vor dem neuen Lego-Shop – einkaufen für den Weihnachtsmann.

„Wir können es kaum erwarten, unsere Lego-Fans in unserem ersten Store in Hannover begrüßen zu dürfen. Wir möchten unseren Kunden spannende Erlebniswelten bieten und optimistisch ins neue Jahr starten”, ließ Bezirks-Manager Sebastian Oelschlegel verlautbaren. Und auch jene Fans konnten es offenbar kaum erwarten: Seit Wochen diskutieren sie in Netz-Foren, wann denn das Geschäft in Hannover wohl endlich aufmacht. Aber auch jetzt brauchen sie Geduld: Wegen der Corona-Pandemie dürfen nur wenige Menschen gleichzeitig in dem Laden sein.

Lego feiert die Eröffnung in Hannover mit einigen Aktionen. Wer etwa mehr als 40 Euro da lässt bekommt einen „Festlichen Weihnachtszug“ der Creator-Serie dazu – ab 150 Euro Einkaufswert gibt es einen Eislaufplatz.

Von Fabian Mast