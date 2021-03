Leerstand: Kaum Interesse an Hannovers neuem Obdachlosen-Projekt

Hannover

Das Projekt „Plan B – OK“ soll Obdachlosen eine neue Perspektive bieten. Nach massiven Protesten nach der Schließung des Naturfreundehauses als Unterkunft im Oktober hatte die Stadt dieses gemeinsam mit der Region in kurzer Zeit auf dem Weg gebracht. Im Januar stellte sie dieses der Öffentlichkeit vor, die ersten Bewohner durften in ein Haus an der Cäcilienstraße in Döhren einziehen. Tatsächlich hält sich das Interesse der Wohnungslosen allerdings in Grenzen. Von 21 Plätzen sollen aktuell erst neun belegt werden. Und drei der Bewohner sollen zum kommenden Wochenende vorzeitig ihren Auszug planen.

„Wir hatten auch eine höhere Auslastung erwartet“, räumte Stadtbaurat Thomas Vielhaber am Mittwoch auf Nachfrage eines Bürgers ein. Vielleicht sei das Angebot „nicht für jeden besonders attraktiv“, weil es auf drei Monate befristet sei und die Teilnehmer mitarbeiten müssten, um eine Perspektive zu entwickeln. Vielhaber warb für das Projekt: „Es ist ein wirklich gutes Angebot“, versicherte er.

Obdachlose sollen fit gemacht werden für eigene Wohnung

„Plan B – OK“, die Abkürzung „OK“ steht für Orientierung und Klärung, soll Obdachlosen nicht nur ein Dach über dem Kopf bieten, sondern außerdem soziale Beratung und Anschlussperspektiven. Das Ziel ist, dass diese nach den drei Monaten in eine eigene Wohnung einziehen können.

Das Altbaugebäude in Döhren, das die Stadt ausgewählt hat, diente vorher als Flüchtlingsunterkunft. Es gibt 21 Einzelzimmer auf mehreren Etagen, jeweils drei in sieben kleinen Wohnungen mit Küche und Bad. Für die Betreuung sind Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes zuständig.

Stadt lehnt Corona-Tests in Obdachlosenheimen ab

Nachfragen im Bauausschuss gab es auch nach der Corona-Testung von Obdachlosen in den Unterkünften. Möglich sind solche Tests mittlerweile. Gebrauch davon macht die Stadt aktuell jedoch nicht. „Wir stehen dazu in engem Austausch mit der Region“, sagte Stadtbaurat Vielhaber.

Es habe jedoch bisher „keine Häufung von Fällen in den Unterkünften“ gegeben, die eine Testung rechtfertigen würde. Zudem habe die Stadt extra für die Quarantäne von Obdachlosen ein Hotel angemietet. In den Flüchtlingsunterkünften der Stadt sei bisher einmal eine Testreihe durchgeführt worden.

