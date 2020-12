Hannover

Die Mutation des Coronavirus in London und dem Südosten Englands? Bereitet Sean Leavey (30) keine großen Sorgen. „Mutationen gehören zu Viren“, weiß der Wissenschaftler, der in Herrenhausen für das Albert Einstein Institut für Gravitationsphysik am Max-Planck-Institut arbeitet.

Der Schotte stammt aus Dunblane und lebt seit drei Jahren in der Region, um hier zu forschen. Um seine Familie und Freunde in Großbritannien sorgt er sich wegen der neuen Corona-Variante nicht: „Die Überlebenschancen derer, die sich mit dem Coronavirus anstecken, sind hoch“, sagt er. „Insbesondere in der Altersgruppe meiner Freunde und der meiner Eltern.“

Anzeige

Leavey : Coronavirus nicht viel tödlicher als vergleichbare Viren

Seit dem ersten großen Ausbruch im Frühjahr stünden inzwischen neue Erkenntnisse zur Verfügung, „sogar in Bezug auf keine, leichte und harte Lockdowns“, weiß Leavey. Die Daten legten nahe, dass dieses Coronavirus nicht viel tödlicher als andere vergleichbare Viren sei – außer für ältere und immungeschwächte Menschen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darum gebe es nur eine Person, um die er sich sorge: „Meine Großmutter. Sie gehört zu den sogenannten Hochrisikopatienten“, erzählt er. „Allerdings ist sie das auch für sehr viele andere Viren. Darum bin ich nicht mehr beunruhigt um ihre Gesundheit, als ich es sonst auch wäre.“ Zumal sich die Großmutter von der Außenwelt isoliere und bald geimpft werde. „Darum bin ich guter Hoffnung, dass sie sicher ist.“

Sean Leavey glaubt, dass die sogenannte Herdenimmunität wahrscheinlich der einzige Weg sei, Corona zu stoppen. „Die Fakten legen nahe, dass jemand, der Immunität gegen eines der Corona-Viren hat, Cross-Immunitäten für andere Varianten bildet.“ So seien die Fallzahlen in den Ländern, die stark vom SARS-Virus betroffen waren, diesmal niedriger.

Von Verena Koll